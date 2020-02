Γενέθλια είχε την Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών δέχτηκε χαμογελαστός την έκπληξη που του είχαν ετοιμάσει οι πρέσβεις της Ε.Ε. Μπορεί εκείνος λίγο νωρίτερα να είχε απειλήσει την Ευρώπη πως θα απαντήσει στις κυρώσεις που επέβαλε η Ε.Ε. σε δύο Τούρκους υπαλλήλους, όμως, οι πρέσβεις του ετοίμασαν μίνι πάρτι έκπληξη.

#Surprise #birthday party by #EU ambassadors for Turkish Foreign Minister Mevlut #Cavusoglu

Ahead of their meeting, European Union ambassadors sang Cavusoglu a birthday song and gave him a special present pic.twitter.com/j1q9BycE77