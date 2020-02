Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο που δείχνει έναν υπουργό στην Ινδία να προσπαθεί να μην κοιμηθεί μέσα στη Βουλή. Όλα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της ομιλία της Ινδής υπουργού Οικονομικών για τον προϋπολογισμό η οποία κράτησε πάνω από 2,5 ώρες. Πολλά μέλη της κυβέρνησης άκουγαν εξαντλημένα την τοποθέτησή της, όμως ο άτυχος ήταν ο υπουργός που καθόταν πίσω της και τον οποίο έδειχνε η κάμερα.

Όπως θα δείτε κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια να κρατήσει τα μάτια του ανοιχτά και να μην κοιμηθεί.

Η υπουργός Οικονομικών της Ινδίας είναι γνωστή για τις τεράστιες ομιλίες της, όμως αυτή τη φορά έσπασε το ρεκόρ. Πραγματοποίησε τη μεγαλύτερη ομιλία που έχει γίνει ποτέ στο κοινοβούλιο της Ινδίας.

How to keep yourself awake when listening to boring long speech 👇🏼💆🏻‍♂️#BudgetSession2020 #BudgetSession #budget2020 #BudgetWithNDTV #ndtv #budget pic.twitter.com/W7UlsOeVMU