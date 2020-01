Σοκ για το κοινό που παρακολούθησε τον γνωστό καλλιτέχνη της Folk Ντέιβιντ Όλνι να φεύγει από τη ζωή μπροστά στα μάτια του κι ενώ αυτός τραγουδούσε στη σκηνή. Φέρεται πως ο τραγουδιστής έπαθε έμφραγμα ενώ εμφανιζόταν στο Φεστιβάλ τραγουδοποιών στη Σάντα Ρόζα της Φλόριντα. Ήταν 71 ετών.

Την είδηση έκανε γνωστή καλλιτέχνις που συμμετείχε στο ίδιο Φεστιβάλ. Η ίδια περιέγραψε τη στιγμή του θανάτου του σε ανάρτησή της στο facebook: "Ο Ντέιβιντ Όλνι, ένας υπέροχος άνθρωπος, ένας θρύλος, ένας στιχουρχός ποιητής πέθανε χθες βράδυ. Καθόμουν δίπλα του στον κύκλο, ήταν τόσο τιμητικό και ανυπομονούσε να πει τραγούδια μαζί με τον Σκοτ Μίλερ. Ο Όλνι τραγουδούσε το τρίτο του τραγούδι όταν σταμάτησε, απολογήθηκε και έκλεισε τα μάτια του" έγραψε η Έιμι Ρίγκμπι,

Όπως πρόσθεσε "ήταν εντελώς ακίνητος, καθισμένος με την κιθάρα στην αγκαλιά του, φορώντας το τελειότερο καπέλο και ένα όμορφο σουέντ τζάκετ. Γελάσαμε γιατί έξω έβρεχε κατακλυσμιαία. Θέλω η φωτογραφία να είναι όσο πιο μεγαλειώδης και αξιοπρεπής όσο ήταν, γιατί αρχικά φάνηκε ότι απλώς έπαιρνε τον χρόνο του. Ο Σκοτ Μίλερ είπε ότι έπρεπε να κάνουμε ανάνηψη. Γιατροί από το κοινό και το προσωπικό του χώρου όπου παίζαμε έκαναν ό,τι μπορούσαν για να τον επαναφέρουν". Η Ρίγκμπι ακόμη δεν μπορεί να πιστέψει ότι ο συνάδελφός της έφυγε από τη ζωή και έστειλε τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια και τους φίλους του αλλά και σε όλους τους θαυμαστές του." Ακόμη και σ' αυτούς που δεν τον είχαν ακούσει ποτέ. Όλοι χάσαμε κάποιον σπουδαίο" συμπλήρωσε.

Ο Όλνι συνέβαλε στη μουσική εξέλιξη της folk μετά την εγκατάστασή του στη μουσική πόλη των ΗΠΑ, το Νάσβιλ του Τενεσί, το 1973. Δημιούργησε το συγκρότημα X-Rays που δημιούργησε δύο άλμπουμ και άνοιγε τις συναυλίες του Έλβις Κοστέλο. Το συγκρότημα διαλύθηκε το 1985 και εκείνος ακολούθησε σόλο καριέρα. Δημιούργησε 20 προσωπικά άλμπουμ, με το τελευταίο να κυκλοφορεί τον Αύγουστο του 2018, "This Side Or The Other".