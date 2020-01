Νωρίτερα, όπως είχε γίνει γνωστό από τις ίδιες πηγές, δυνάμεις του Λιβυκού Εθνικού Στρατού εισήλθαν στην πόλη Σύρτη και ανέκτησαν τον έλεγχο του λιμανιού και κάποιων περιοχών της πόλης. Σύμφωνα, όμως, με τον Μισμάρι, πλέον, όλη η πόλη βρίσκεται υπό τον έλεγχο του LNA.

LNA spokesman General Major Ahmed Al-Mismari: We regained control over Sirt in less than 3 hours. #Libya pic.twitter.com/94ARzYU4ft