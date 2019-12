Νεκρός στα 32 του χρόνια είναι ο κωμικός Κρις Κότον, ενώ η αιτία θανάτου παραμένει αδιευκρίνιστη. Τον θάνατο του γεννημένου στη Φιλαδέλφεια κωμικού ανακοίνωσε το τηλεοπτικό δίκτυο Comedy Central όπου ο Κότον συμμετείχε στο talk show, Every Damn Day.

Είχε συμμετάσχει στην ταινία του 2017 "Diwal'oween", ενώ είχε κυκλοφορήσει ένα βιβλίο "What My Dad Did: My Theory On Joke Writing" στο οποίο περιέγραφε τις εμπειρίες του πατέρα του όταν εργαζόταν στα σχολεία της νότιας Φιλαδέλφειας.