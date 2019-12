Σάλος έχει ξεσπάσει στα social media για το πρωτοσέλιδο της ιταλικής εφημερίδας Corriere dello Sport.

Χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης επιτίθενται στην εφημερίδα για τον τίτλο που επέλεξε εν όψει του αυριανού μεγάλου ντέρμπι της Ίντερ με τη Ρόμα, καθώς τον εκλαμβάνουν ως ρατσιστικό.

«Black Friday», αναφέρει ο τίτλος της Corriere dello Sport και έχει φωτογραφία τους Ρομελού Λουκάκου και Κρις Σμόλινγκ, πρώην συμπαίκτες στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, οι οποίοι θα είναι αντίπαλοι στην αυριανή μονομαχία.

Τα social media πήραν «φωτιά» και το θέμα πήρε μεγάλες διαστάσεις με τα διεθνή ΜΜΕ να αναφέρονται σε αυτό.

Η Corriere Dello Sport τοποθετήθηκε για το πρωτοσέλιδο και τις αντιδράσεις που προκάλεσε. «Ένας αθώος τίτλος μετατρέπεται σε δηλητήριο από εκείνους που έχουν το δηλητήριο μέσα τους», έγραψε μεταξύ άλλων ο αρχισυντάκτης της εφημερίδας Ιβάν Ζαζαρόνι συμπληρώνοντας πως είναι ύμνος για την υπερηφάνεια της διαφορετικότητας.

Corriere dello Sport responds to criticism after “Black Friday” headline, claiming it’s an “innocent title” transformed into “poison” by those who have “poison inside them.” #FCIM #ASRoma #SerieA #NoToRacism #KickItOuthttps://t.co/nCaHh8dFwd pic.twitter.com/iSa5U4E1FS