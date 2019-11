Viral έχει γίνει το βίντεο με έναν σκύλο, που προσπαθεί –μάταια, όπως αποδεικνύεται- να παραμείνει ξύπνιος δίπλα στον ιδιοκτήτη του.

Ο γλυκύτατος σκύλος βρίσκεται σε... ανθρώπινη στάση, προσπαθεί να κρατήσει ανοιχτά τα μάτια του, αλλά η κούραση τον λυγίζει και στο τέλος αφήνεται και ξαπλώνει στον ώμο του ιδιοκτήτη του.

Το βίντεο έχει περίπου 3.000 retweet και σχεδόν 17.000 likes με πολλούς να σχολιάζουν ότι η συμπεριφορά του σκύλου τους θυμίζει τους ίδιους όταν παρακολουθούν ταινία και τους παίρνει ο ύπνος.

When you’re over 40 and the film starts.. pic.twitter.com/KE2TP33nmf