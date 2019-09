Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στη τελευταία πτήση της Thomas Cook προς τη Βρετανία, καθώς οι επιβάτες συγκέντρωσαν χρήματα για να τα δώσουν στα μέλη του πληρώματος, όταν οι τελευταίοι αποκάλυψαν ότι δεν θα πληρώνονταν για την πτήση.

A Thomas Cook crew member gave a tearful speech after passengers banded together so they were paid for their final flight.

