Μία εννιάχρονη είχε μια τρομακτική εμπειρία, όταν μαζί με την οικογένειά της αγνόησαν την απαγόρευση του Πάρκου Yellowstone να πλησιάζουν οι επισκέπτες τα άγρια ζώα. Ο βίσωνας επιτέθηκε και πέταξε το κορίτσι στον αέρα.

This is what happens when you fuck with wildlife and pay no mind to an animals personal space. This family was petting the buffalo before it charged. And as you can see the parents saved themselves over their daughter. I’m disgusted. pic.twitter.com/FqnwOmGv85