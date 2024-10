42 φορές ισόβια σε κατά συρροή βιαστή ανηλίκων – Ανάγκαζε μικρά αγόρια να βιάζουν τις φίλες τους μπροστά του – ΦΩΤΟ

Ένας κατά συρροή βιαστής – ο οποίος κακοποιούσε παιδιά – καταδικάστηκε σε 42 φορές ισόβια στη Νότια Αφρική.

Ο Nkosinathi Phakathi καταδικάστηκε για 90 βιασμούς – επιθέσεις που πραγματοποίησε μεταξύ 2012 και 2021.

Ο 40χρονος μερικές φορές ανάγκαζε τα παιδιά να τον παρακολουθούν να βιάζει τα θύματά του και επίσης ανάγκαζε μικρά αγόρια να βιάζουν τις φίλες τους, ανέφερε η Εθνική Εισαγγελική Αρχή της Νότιας Αφρικής (NPA).

Τα εγκλήματα του Phakathi έλαβαν χώρα στην περιοχή Ekurhuleni, έναν δήμο ακριβώς ανατολικά του Γιοχάνεσμπουργκ.

Την Παρασκευή, το Ανώτατο Δικαστήριο του Γιοχάνεσμπουργκ άκουσε ότι ο Phakathi λαμβάνει 42 ισόβια για κατηγορίες που περιλαμβάνουν βιασμό, απαγωγή, κλοπή και επίθεση.

Τα περισσότερα από τα θύματα του Phakathi ήταν μαθητές, με το μικρότερο να είναι ένα εννιάχρονο κορίτσι, αναφέρει η ανακοίνωση της NPA. Το μεγαλύτερο θύμα του ήταν ηλικίας 44 ετών.

Ο Phakathi επιτέθηκε επίσης σε ορισμένα από τα θύματά του μέσα στα ίδια τους τα σπίτια, προσποιούμενος τον ηλεκτρολόγο που ερχόταν να φτιάξει μια οικιακή συσκευή προκειμένου να εισέλθει, ανέφερε η ανακοίνωση.

Ο Phakathi έχασε το πόδι του αφού πυροβολήθηκε από την αστυνομία κατά τη σύλληψή του το 2021.

