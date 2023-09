3 αστροναύτες έμειναν «κολλημένοι» στο διάστημα για περισσότερο από έναν χρόνο

Με καθυστέρηση και αφού ξεπέρασαν ένα χρόνο στο διάστημα επέστρεψαν στην Γη ένας Αμερικανός αστροναύτης και δύο Ρώσοι κοσμοναύτες. Ο Αμερικανός Φρανκ Ρούμπιο έσπασε το ρεκόρ παραμονής στο διάστημα για τις ΗΠΑ. Οι τρεις τους προσγειώθηκαν σε μια απομακρυσμένη περιοχή του Καζακστάν, όπου είχε προγραμματιστεί να πέσει η κάψουλα Σογιούζ, με την οποία επέστρεψαν οι τρεις στην Γη.

Η κάψουλα αυτή ήταν λύση ανάγκης και επιστρατεύτηκε εσπευσμένα, όταν το αρχικό όχημα που είχε σταλεί στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό για να τους παραλάβει χτυπήθηκε από διαστημικά σκουπίδια και έχασε όλο το ψυκτικό του υγρό, ενώ ήταν συνδεδεμένο με τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Αυτό που θα έπρεπε να είναι μια αποστολή 180 ημερών μετατράπηκε έτσι σε παραμονή 371 ημερών στο διάστημα. Ο Ρούμπιο ξεπέρασε κατά περισσότερες από δύο εβδομάδες παραμονής στο διάστημα, τον συμπατριώτη του Μαρκ Βαντέ Χέι, ο οποίος κατείχε το προηγούμενο ρεκόρ.

Η Ρωσία κατέχει το παγκόσμιο ρεκόρ των 437 ημερών, το οποίο σημειώθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1990, όταν η χώρα λόγω πολιτικών και άλλων εξελίξεων στο εσωτερικό της δεν ήταν σε θέση να στείλει εγκαίρως στον διαστημικό σταθμό όχημα για να παραλάβει τον κοσμοναύτη της.

Η κάψουλα Soyuz που έφερε πίσω τον Rubio και τους κοσμοναύτες Sergey Prokopyev και Dmitri Petelin εκτοξεύτηκε τον Φεβρουάριο. Οι Ρώσοι μηχανικοί υποπτεύονται ότι ένα κομμάτι διαστημικού σκουπιδιού τρύπησε το ψυγείο της αρχικής κάψουλας στα τέλη του περασμένου έτους, στα μέσα της αποστολής που θα έπρεπε να είναι εξάμηνη.

Οι μηχανικοί ανησυχούσαν ότι χωρίς ψύξη, τα ηλεκτρονικά της κάψουλας και οι τυχόν επιβαίνοντες θα μπορούσαν να υπερθερμανθούν σε επικίνδυνα επίπεδα, οπότε το σκάφος επέστρεψε στην Γη άδειο. Δεν υπήρχε άλλο Soyuz για να φέρει νέο πλήρωμα στον Διαστημικό Σταθμό. Οι αντικαταστάτες των τριών έφτασαν μόλις πριν από σχεδόν δύο εβδομάδες.

Ο Prokopyev είπε στους ελεγκτές εδάφους, κατά την κάθοδο της κάψουλας, ότι και οι τρεις αισθάνονταν καλά. Αντιμετώπισαν πάνω από τέσσερις φορές τη δύναμη της βαρύτητας καθώς η κάψουλά τους διέσχιζε την ατμόσφαιρα και προσγειώθηκε στις άγονες στέπες του Καζακστάν. Μόλις προσγειώθηκε έσπευσαν και παρέλαβαν τους τρεις αστροναύτες.

Today, Frank Rubio of @NASA_Astronauts marks one full year in space! He holds the record for the longest single spaceflight by a U.S. astronaut.

Rubio returns home to Earth on Sept. 27. About his scientific journey on the @Space_Station: https://t.co/1erJYpWZ1T pic.twitter.com/akE1qa9Jm7

— NASA (@NASA) September 21, 2023