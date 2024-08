11η Σεπτεμβρίου 2001: Ο φερόμενος ως «εγκέφαλος» των επιθέσεων στις ΗΠΑ αποδέχεται να δηλώσει ένοχος

Ο Χαλίντ Σέιχ Μοχάμεντ, ο πακιστανός υπήκοος που χαρακτηρίζεται εγκέφαλος των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στη Νέα Υόρκη και στο Πεντάγωνο, συνελήφθη το 2003 και μετήχθη στην αμερικανική στρατιωτική φυλακή στο Γουαντάναμο όπου παραμένει από το 2006, αποδέχθηκε έπειτα από διαπραγμάτευση να δηλώσει ένοχος, όπως και άλλοι δυο συγκρατούμενοί του, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ.

Αν και το Πεντάγωνο απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες, η συμφωνία επιτρέπει στον Χαλίντ Σέιχ Μοχάμεντ να αποφύγει την προσαγωγή του σε δίκη, στην οποία διέτρεχε κίνδυνο του επιβληθεί η θανατική ποινή, θα εκτίσει ισόβια κάθειρξη, διευκρίνισε η εφημερίδα New York Times.

Οι δύο συγκατηγορούμενοι του Χαλίντ Σέιχ Μοχάμεντ που αφορά επίσης η συμφωνία είναι οι Ουάλιντ μπιν Ατάς και Μουστάφα αλ Χαουσάουι.

Και οι τρεις κρατούνται τις τελευταίες δυο δεκαετίες στη φυλακή στο Γουαντάναμο, στην Κούβα, σε έδαφος που παραχωρήθηκε με μίσθωση επ’ αόριστον το 1903 στις ΗΠΑ.

Και οι τρεις αντιμετώπιζαν κατηγορίες για τρομοκρατία και τη δολοφονία σχεδόν 3.000 ανθρώπων στις επιθέσεις στη Νέα Υόρκη και στην Ουάσιγκτον.

Ουδέποτε δικάστηκαν: η παραπομπή τους στη δικαιοσύνη ήταν πιθανό να αντιμετωπίσει κωλύματα, ιδίως εξαιτίας της απόσπασης πληροφοριών από αυτούς με συστηματικά βασανιστήρια που υπέστησαν σε μυστικές φυλακές της CIA.

Τον Μάρτιο του 2022, οι συνήγοροι υπεράσπισης των φυλακισμένων είχαν επιβεβαιώσει πως διεξάγονταν διαπραγματεύσεις για να συμφωνηθεί η ποινή τους, ώστε να μην προσαχθούν σε δίκη ενώπιον στρατοδικείου.

Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν τη διαβεβαίωση πως θα παραμείνουν στη φυλακή στη ναυτική βάση του Γουαντάναμο, δεν θα μεταχθούν σε ομοσπονδιακή φυλακή στις ηπειρωτικές ΗΠΑ, όπου θα εξέτιαν τις ποινές τους στην απομόνωση.

Breaking News: The man accused of the Sept. 11 attacks and two of his accomplices will plead guilty to conspiracy charges in exchange for a life sentence rather than a death-penalty trial at Guantánamo Bay, Cuba, prosecutors said. https://t.co/vfqDLdwe2b

— The New York Times (@nytimes) July 31, 2024