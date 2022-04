Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Περισσότερα από 10 δισ. ευρώ για την Ουκρανία σε διάσκεψη δωρητών

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν βρέθηκε στη Βαρσοβία απ’ όπου ανακοίνωσε πως η διάσκεψη δωρητών για την Ουκρανία επέτρεψε να συγκεντρωθούν 10,1 δισεκατομμύρια ευρώ που προορίζονται να δοθούν για την υποστήριξη της χώρας αυτής στην οποία εισέβαλε ο ρωσικός στρατός.

“Ο κόσμος τελικά υποσχέθηκε 9,1 δισεκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο της εκστρατείας (Stand up for Ukraine). Επιπλέον, η Κομισιόν, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (BERD), προσθέτει άλλο ένα δισεκατομμύριο για τους εκτοπισμένους στην Ουκρανία. Είναι φανταστικό. Συνεπώς 10,1 δισ. ευρώ”, δήλωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η Πολωνία φιλοξένησε σήμερα τη διάσκεψη των δωρητών προκειμένου να βοηθήσει τους περισσότερους από 11 εκατομμύρια ανθρώπους που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους στην Ουκρανία λόγω της εισβολής της Ρωσίας και να καταφύγουν σε γειτονικές χώρες ή τους εσωτερικά εκτοπισμένους.

Today we raised 9.1 billion euros for the people fleeing the invasion, inside Ukraine and abroad. And more will come!

We will continue providing support.

And once the bombs have stopped falling, we will help the people of Ukraine rebuild their country. #StandUpForUkraine pic.twitter.com/Phpyyl0QZW

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 9, 2022