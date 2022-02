Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Έρχεται δεύτερος βασικός πυλώνας κυρώσεων κατά της Ρωσίας

To νέο πακέτο κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας «θα περιλαμβάνει οικονομικές κυρώσεις που περιορίζουν σκληρά την πρόσβαση της Ρωσίας στις κεφαλαιαγορές», ανέφερε η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στις κοινές δηλώσεις που παραχώρησε με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ στην έδρα του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες.

«Αυτές οι κυρώσεις θα έχουν σοβαρό αντίκτυπο (στη Ρωσία). Η οικονομία της Ρωσίας έχει ήδη αντιμετωπίσει έντονες πιέσεις τις τελευταίες εβδομάδες», τόνισε συμπληρώνοντας ότι «θα καταστείλουν την οικονομική ανάπτυξή» της. Επίσης, η πρόεδρος της Κομισιόν δήλωσε ότι «ο δεύτερος βασικός πυλώνας των κυρώσεων αφορά τον περιορισμό της πρόσβασης της Ρωσίας σε κρίσιμης σημασίας τεχνολογία».

The sanctions that we are preparing will have a heavy impact.

Russia’s economy has already faced intensified pressure. These pressures will now accumulate.

Our measures will weaken Russia’s technological position in key areas, from which the elite makes most of their money. pic.twitter.com/G30MPAFPMa

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2022