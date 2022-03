NATURA 2000 EC Award: Το βουλγαρικό σχέδιο για την προστασία των πελεκάνων στους φιναλίστ

Ένα σχέδιο για την προστασία του αργυροπελεκάνου είναι ένας από τους 21 φιναλίστ που επελέγησαν για το βραβείο NATURA 2000 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έγινε σήμερα γνωστό από το Φυσικό Πάρκο Persina.

Μαζί με τη Βουλγαρική Εταιρεία για την Προστασία των Πτηνών (Bulgarian Society for the Protection of Birds), το πάρκο εκπροσωπεί τη Βουλγαρία στο διεθνές σχέδιο Pelikan Way of LIFE, που είναι αφιερωμένο στην προστασία του αργυροπελεκάνου στη βαλκανική χερσόνησο.

Το ευρωπαϊκό βραβείο Natura 2000 γιορτάζει την αριστεία στη διαχείριση των τοποθεσιών Natura 2000 σε πέντε κατηγορίες, που προβάλλουν τα καλύτερα success story στην προστασία της εντυπωσιακής ευρωπαϊκής φύσης. Οι κατηγορίες έχουν επικαιροποιηθεί για την έκδοση του 2022 προκειμένου να επικεντρωθούν σε θέματα θαλάσσιας και παράκτιας ζωής.

Οι παρούσες κατηγορίες περιλαμβάνουν τη χερσαία προστασία, τη θαλάσσια προστασία, την επικοινωνία, τα κοινωνικο-οικονομικά οφέλη και τη διασυνοριακή συνεργασία. Το Βραβείο Ευρωπαίου Πολίτη (European Citizens’ Award) δεν αποτελεί αυτοτελή κατηγορία, όμως όλοι οι φιναλίστ αυτόματα αποκτούν δικαίωμα συμμετοχής για τη διάκριση αυτή, ο νικητής της οποίας αποφασίζεται μέσω μιας διαδικτυακής ψηφοφορίας.

Ο αργυροπελεκάνος (Pelecanus crispus) είναι το σπανιότερο μέλος της οικογένειας των πελεκάνων, καθώς αναπαράγεται σε μόλις εννέα υγιείς αποικίες στην Ευρώπη, συμπλήρωσε το Φυσικό Πάρκο Persina. Εντούτοις, ο πληθυσμός του στη Βουλγαρία έχει μονάχα 80 ζευγάρια αναπαραγωγής σε μία αποικία και είναι πολύ λιγότερο ασφαλής. Περιορίστηκε, επίσης, σε ένα μέρος (τη λίμνη Σρεμπάρνα), εξαιτίας της καταστροφής των τεράστιων πλημμυρικών περιοχών, όπου το είδος αυτός αρχικά αναπαραγόταν.

Η πρωτοβουλία με κωδικό όνομα Pelican initiative της Βουλγαρικής Εταιρείας για την Προστασία των Πτηνών (Bulgarian Society for the Protection of Birds- BSPB), σε συνεργασία με τη Διεύθυνση του Φυσικού Πάρκου Persina, ξεκίνησε το 2012 και επικεντρώνεται στην αποκατάσταση του οικοσυστήματος υγροτόπων του Κάτω Δούναβη, με επιτομή τον αργυροπελεκάνο.

Εκείνη την εποχή οι πρώτες πλατφόρμες αναπαραγωγής εγκαταστάθηκαν στην περιοχή Kompleks Belenski Ostrovi Natura 2000, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η απώλεια του φυσικού οικότοπου αναπαραγωγής. Έπειτα από σειρά προσπαθειών να καταστούν οι τεχνητές πλατφόρμες ελκυστικές στους πελεκάνους, το πρώτα ζευγάρια αναπαραγωγής καταγράφηκαν το 2016 και τελικά η επιμονή της ομάδας επιβραβεύτηκε με τη δημιουργία δύο αποικιών αναπαραγωγής του αργυροπελεκάνου στο Pesina Marsh και το Martvoto Marsh. Μια τρίτη αποικία αναπαραγωγής εγκαταστάθηκε σε μια πλατφόρμα στο Kalimok Kompleks, κοντά στην πόλη Τουτρακάν το 2021.

Οι αργυροπελεκάνοι παραμένουν είδος που κινδυνεύει με εξαφάνιση, για αυτό ακριβώς η δημιουργία νέων αποικιών αναπαραγωγής στη Βουλγαρία είναι μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες προστασίας, όχι μόνο σε αυτήν τη χώρα, αλλά και στην Ευρώπη, επισημαίνουν οι ειδικοί από το Πάρκο.

Εκτός των συμμετεχόντων από τη Βουλγαρία, το σχέδιο Pelican Way of LIFE, που χρηματοδοτείται από την πρόγραμμα EU LIFE με τη στήριξη του ιδρύματος Whitlеy Fund for Nature, περιλαμβάνει ως εταίρους τη Romanian Ornithological Society (SOR), την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, το Rewilding – Ukraine and Rewilding – Danube Delta.

Όποιος θέλει να στηρίξει το Pelican Way of LIFE μπορεί να το κάνει ψηφίζοντας έως τις 27 Απριλίου.