Γαλλία: Κοινή η στάση της ΕΕ σε περίπτωση εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο – Τι ζητεί από τις ΗΠΑ

“Ενωμένη” προτίθεται να μείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το θέμα ενός εμπάργκο στο ρωσικό αέριο και το πετρέλαιο, δήλωσε η γαλλική κυβέρνηση που πρόσθεσε ότι η Γαλλία ζητεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες να δράσουν “σε συντονισμό” με τους εταίρους τους, τη στιγμή που αναμένεται ο Τζο Μπάιντεν να ανακοινώσει σήμερα εμπάργκο στην εισαγωγή ρωσικού πετρελαίου

“Η κυβέρνηση Μπάιντεν είναι έτοιμη να επιβάλει απαγόρευση στις εισαγωγές ρωσικής ενέργειας, χωρίς τη συμμετοχή των Ευρωπαίων συμμάχων της” αναφέρει το Bloomberg, που επικαλείται άτομα με γνώση επί του θέματος.

Επίσης, ο γερουσιαστής του Δημοκρατικού κόμματος Κρις Κουνς δήλωσε πως ο Λευκός Οίκος πιθανόν να απαγορεύσει τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου και εργάζεται στενά με τους Ευρωπαίους συμμάχους για το θέμα αυτό. Η ανακοίνωση ίσως γίνει σήμερα ή αύριο, δήλωσε ο Κουνς σε συνέντευξή του στο CNN.

Από την πλευρά της, η Γαλλίδα υπουργός Οικολογικής Μετάβασης Μπαρμπαρά Πομπιλί, η χώρα της οποίας ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ, αναμένεται να συναντηθεί την Πέμπτη στην Ουάσινγκτον με την Αμερικανίδα υπουργό Ενέργειας Τζένιφερ Γκράνχολμ. Το περιβάλλον της υπουργού, με δηλώσεις του στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), σημείωσε πως “τους ζητάμε λίγο συντονισμό”.

“Αντιλαμβανόμαστε την αμερικανική θέση”, αλλά “δεν είναι καθόλου στην ίδια ενεργειακή κατάσταση με εμάς”, υπογράμμισε η πηγή αυτή.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναφέρθηκαν στο ενδεχόμενο επιβολής εμπάργκο στο ρωσικό αέριο και πετρέλαιο ως αντίδραση για την εισβολή στην Ουκρανία προκειμένου να στερήσουν πολύτιμους πόρους από τη Μόσχα, όμως δεν έχουν ακόμη λάβει απόφαση. Πηγές προσκείμενες στην Πομπιλί είπαν ότι η Ευρώπη βιώνει μια πολύ διαφορετική κατάσταση, καθώς εισάγει το 40% του αερίου της από τη Ρωσία, υπογραμμίζει το περιβάλλον της Μπαρμπαρά Πομπιλί.

Very constructive exchange with @KadriSimson on our close coordination with the Commission in a tense international energy context.

Need for a EU toolbox with gas storage obligations & protections for consumers / energy-intensive companies.

Barbara Pompili March 8, 2022