Φον ντερ Λάιεν: Αν οι θάνατοι αμάχων στην Μπούτσα δεν είναι έγκλημα πολέμου, τότε τι είναι;

Κατά την αναχώρησή της από την Ουκρανία, η πρόεδρος της Κομισιόν είπε πως είδε με τα ίδια της τα μάτια την Παρασκευή, την καταστροφή της πόλης Μπούτσα κοντά στο Κίεβο. Μια ιατροδικαστική ομάδα ξεκίνησε χθες τις εκταφές από έναν ομαδικό τάφο όπου βρίσκονται πτώματα αμάχων που σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της ρωσικής κατοχής της πόλης.

Your fight is our fight. Europe is on your side.

This is the message I brought to President @ZelenskyyUa and the Ukrainian people yesterday in Kyiv. pic.twitter.com/UvWtm26Iww

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 9, 2022