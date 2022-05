Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το βραβείο Δημοσιογραφίας «Daphne Caruana Galizia»

Το βραβείο απονέμεται κάθε χρόνο για σπουδαία επιτεύγματα στον τομέα της δημοσιογραφίας που προωθούν ή υπερασπίζονται τις θεμελιώδεις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η ελευθερία, η δημοκρατία, η ισότητα, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Roberta Metsola δήλωσε: «Το μήνυμα του Κοινοβουλίου είναι σαφές. Η Ευρώπη στέκεται στο πλάι όσων αναζητούν την αλήθεια. Η φωνή της Daphne σώπασε βίαια γιατί αποκάλυπτε την αλήθεια, δείχνοντας γιατί δε θα πρέπει ποτέ να αφήνουμε δημοσιογράφους να γίνονται στόχοι ή θύματα. Με το βραβείο αυτό, το Κοινοβούλιο συνεχίζει να υπερασπίζεται την ελευθερία του λόγου, την πολυφωνία στα ΜΜΕ και την ποιοτική δημοσιογραφία, βοηθώντας να μεταδοθούν οι αξίες αυτές στις μελλοντικές γενιές».

Journalists should never have to choose between uncovering the truth and staying alive.

They should never be forced to spend years and savings to argue against intimidating lawsuits or SLAPPs.

A strong democracy needs a strong press.#WorldPressFreedomDay #WPFD2022 pic.twitter.com/9rfhDpBVxt

— Roberta Metsola (@EP_President) May 3, 2022