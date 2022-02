ΕΕ-Κομισιόν: Το σχέδιο για δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις σε τσιπ

Ένα σχέδιο ύψους 43 δισ. ευρώ για δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις σε τσιπ (ημιαγωγούς) έως το 2030 παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρουσιάζοντας την πρωτοβουλία «European Chips Act», ο Επίτροπος για θέματα Εσωτερικής Αγοράς Τιερί Μπρετόν τόνισε ότι στόχος είναι να διπλασιαστεί το μερίδιο της ΕΕ στην παραγωγή τσιπ στην παγκόσμια αγορά, που σήμερα ανέρχεται μόλις στο 10%, και παράλληλα να μειώσει την εξάρτησή της από χώρες της Ασίας, κυρίως από την Ταϊβάν και την Κορέα.

Η παραγωγή ημιαγωγών στην Ευρώπη πρέπει να φτάσει το 20% της παγκόσμιας αγοράς ως το 2030, σε μια αγορά που θα διπλασιαστεί έτσι κι αλλιώς, άρα αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται τετραπλάσια αύξηση της παραγωγής ημιαγωγών στο ευρωπαϊκό έδαφος, σημείωσε ο Γάλλος Επίτροπος.

«Χωρίς τσιπ, δεν υπάρχει καμία ψηφιακή μετάβαση, καμία πράσινη μετάβαση, καμία τεχνολογική ηγεσία. Η εξασφάλιση της προμήθειας στα πιο προηγμένα τσιπ έχει γίνει οικονομική και γεωπολιτική προτεραιότητα», δήλωσε ο Τιερί Μπρετόν, σημειώνοντας ότι η ΕΕ κινητοποιεί σημαντική δημόσια χρηματοδότηση, η οποία ήδη προσελκύει σημαντικές ιδιωτικές επενδύσεις. «Κάνουμε τα πάντα για να εξασφαλίσουμε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού και να αποφύγουμε μελλοντικούς κραδασμούς στην οικονομία μας, όπως βλέπουμε με την τρέχουσα έλλειψη εφοδιασμού σε τσιπ. Επενδύοντας σε κορυφαίες αγορές του μέλλοντος και εξισορροπώντας τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού, θα επιτρέψουμε στην ευρωπαϊκή βιομηχανία να παραμείνει ανταγωνιστική, να δημιουργήσει ποιοτικές θέσεις εργασίας και να καλύψει την αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση», ανέφερε.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής, οι πρόσφατες παγκόσμιες ελλείψεις ημιαγωγών ανάγκασαν το κλείσιμο των εργοστασίων σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, από αυτοκίνητα έως συσκευές υγειονομικής περίθαλψης. Στον τομέα του αυτοκινήτου, για παράδειγμα, η παραγωγή σε ορισμένα κράτη-μέλη μειώθηκε κατά ένα τρίτο το 2021. Αυτό κατέστησε πιο εμφανή την ακραία παγκόσμια εξάρτηση της αλυσίδας αξίας των ημιαγωγών από έναν πολύ περιορισμένο αριθμό παραγόντων σε ένα περίπλοκο γεωπολιτικό πλαίσιο. Αλλά κατέδειξε επίσης τη σημασία των ημιαγωγών για ολόκληρη την ευρωπαϊκή βιομηχανία και κοινωνία.

Η Επιτροπή προτείνει να διατεθούν 11 δισεκατομμύρια ευρώ, περίπου τα μισά από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και τα άλλα μισά από τα κράτη-μέλη, για την ενίσχυση της υπάρχουσας έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας και για τη διασφάλιση της ανάπτυξης προηγμένων ημιαγωγών. Η Επιτροπή προτείνει, επίσης, να γίνουν δημόσιες επενδύσεις, ύψους 30 δισ. ευρώ, για την αύξηση της παραγωγής ημιαγωγών στην Ευρώπη – ένα ποσό που αναμένεται να μοχλεύσει μεγαλύτερο ποσό ιδιωτικών επενδύσεων. Για να υπάρχει δημόσια στήριξη στις επενδύσεις σε εγκαταστάσεις παραγωγής τσίπ, η Επιτροπή θα μπορεί να εξετάσει το ενδεχόμενο να εγκρίνει κρατικές ενισχύσεις, υπό προϋποθέσεις.

Επίσης, άνω των 2 δισ. ευρώ προορίζονται για να στηρίξουν νεοφυείς επιχειρήσεις, μέσω ενός νέου Ταμείου για τα Chips στην ΕΕ.

Η Επιτροπή τονίζει ότι η πρωτοβουλία «Chips for Europe» θα συγκεντρώσει πόρους από την ΕΕ, τα κράτη-μέλη και τρίτες χώρες που συνδέονται με τα υφιστάμενα προγράμματα της Ένωσης, καθώς και τον ιδιωτικό τομέα, μέσω της ενισχυμένης «Κοινής Επιχείρησης Chips» (Chips Joint Undertaking).

«Ο Ευρωπαϊκός νόμος για τα τσιπ θα διασφαλίσει ότι η ΕΕ διαθέτει τα απαραίτητα εργαλεία, τις δεξιότητες και τις τεχνολογικές ικανότητες για να γίνει ηγέτης στον τομέα αυτό πέρα από την έρευνα και την τεχνολογία στον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη συσκευασία προηγμένων τσιπ, για να εξασφαλίσει την προμήθεια ημιαγωγών και να μειώσει τις εξαρτήσεις της», τονίζει η Επιτροπή.

Η αντιπρόεδρος της Επιτροπής, αρμόδια για την ψηφιακή εποχή Μάργκρετ Βεστάγκερ τόνισε ότι τα τσιπ είναι απαραίτητα για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση και για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. «Δεν πρέπει να βασιζόμαστε σε μία χώρα ή μία εταιρεία για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια του εφοδιασμού. Πρέπει να κάνουμε περισσότερα μαζί, στην έρευνα, την καινοτομία, το σχεδιασμό, τις εγκαταστάσεις παραγωγής – για να διασφαλίσουμε ότι η Ευρώπη θα είναι ισχυρότερη ως βασικός παράγοντας στην παγκόσμια αλυσίδα αξίας. Θα ωφελήσει επίσης τους διεθνείς εταίρους μας. Θα συνεργαστούμε μαζί τους για να αποφύγουμε μελλοντικά προβλήματα εφοδιασμού», ανέφερε η Μάργκρετ Βεστάγκερ.

The agreement signed by EIB Group & @EU_Commission @vestager @ThierryBreton will strengthen EU’s competitiveness in semiconductors sector. It will also support & accelerate #digitalization of EU & other partner countries. https://t.co/ePV6mpBLBf

— Teresa Czerwińska 🇪🇺 (@TeresaCzerwnska) February 8, 2022