Μπορέλ για Ουκρανία: Δεν μπορεί να υπάρξει ατιμωρησία για εγκλήματα πολέμου

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ τονίζει πως η ΕΕ καταδικάζει τον “συνεχιζόμενο, αδιάκριτο και παράνομο” βομβαρδισμό αμάχων και πολιτικών υποδομών από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, σημειώνοντας ότι η Ουκρανία πλήττεται από τις πιο έντονες πυραυλικές επιθέσεις εδώ και εβδομάδες.

Ο Μπορέλ, σε γραπτή ανακοίνωσή του, κάνει λόγο για “ιδιαίτερα βαριές επιθέσεις τις τελευταίες ημέρες στην ανατολική και νότια Ουκρανία, ιδίως στην περιοχή Λουχάνσκ της Ουκρανίας, στο Σεβεροντόνετσκ, στο Λισιχάνσκ και στην Ποπάσνα”.

“Μεγάλες πόλεις, συμπεριλαμβανομένου του Χάρκοβου, συνεχίζουν να δέχονται αδιακρίτως επιθέσεις, προκαλώντας περαιτέρω απώλειες σε ζωές αμάχων και καταστροφές υποδομών” αναφέρει συμπληρώνοντας ότι “οι επιθέσεις στο Λβιβ και σε άλλες πόλεις στη δυτική Ουκρανία δείχνουν ότι κανένα μέρος της χώρας δεν γλιτώνει από την παράλογη επίθεση του Κρεμλίνου”.

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ υπογραμμίζει ότι “δε μπορεί να υπάρξει ατιμωρησία για εγκλήματα πολέμου”.

“Η ΕΕ επαινεί τη δύναμη, το θάρρος και την αντίσταση του ουκρανικού λαού” προσθέτει, επισημαίνοντας την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, η οποία, εκδηλώθηκε, μεταξύ άλλων, και με την παράδοση στρατιωτικού εξοπλισμού. Παράλληλα, ο Ζοζέπ Μπορέλ καλεί εκ νέου τη Ρωσία να σταματήσει τις εχθροπραξίες και να αποσύρει τις δυνάμεις της και τον στρατιωτικό εξοπλισμό από την Ουκρανία.

I condemn continued indiscriminate shelling of civilians & civilian infrastructure by Russian armed forces in #Ukraine.

In touch w/ ⁦@IntlCrimCourt⁩ prosecutor Khan. #NoImpunity for war crimes.

Working to support delivery of military equipment. https://t.co/L2KK9S6R6p

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 18, 2022