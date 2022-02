Τι είναι το SWIFT – Πώς θα επηρέαζε τη Ρωσία ο αποκλεισμός της

Καθώς ο πλανήτης κρατά την ανάσα του για τις εξελίξεις στην Ουκρανία με τη ρωσική εισβολή να συνεχίζεται για τρίτη ημέρα, με τις δυνάμεις των Ρώσων να σφυροκοπούν από όλα τα μέτωπα τη χώρα, οι ηγέτες αποφασίζουν τον αποκλεισμό της Ρωσίας από το SWIFT.

Μάλιστα, αύριο, Κυριακή, αναμένεται να συνεδριάσουν με τηλεδιάσκεψη οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ για να συζητήσουν τον αποκλεισμό της Ρωσίας από το σύστημα πληρωμών SWIFT, όπως ανέφερε Ευρωπαίος αξιωματούχος στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Αυτή η κίνηση φέρεται ότι θα επιφέρει μεγάλο πλήγμα στον Βλαντίμιρ Πούτιν και τη Ρωσία.

Πρόκειται για σύστημα ανταλλαγής μηνυμάτων μεταξύ των τραπεζών παγκοσμίως. Είναι ένα διατραπεζικό σύστημα μέσω του οποίου τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα καταγράφουν, ενημερώνουν και διεκπεραιώνουν διασυνοριακές χρηματοοικονομικές συναλλαγές. Ιδρύθηκε το 1973, έχει την έδρα του στο Βέλγιο και συνδέει 11.000 τράπεζες και ιδρύματα σε περισσότερες από 200 χώρες.

Στέλνει περισσότερα από 40 εκατομμύρια μηνύματα την ημέρα, καθώς τρισεκατομμύρια δολάρια αλλάζουν χέρια μεταξύ εταιρειών και κυβερνήσεων. Περισσότερο από το 1% αυτών των μηνυμάτων πιστεύεται ότι αφορά ρωσικές πληρωμές.

Το SWIFT δημιουργήθηκε από αμερικανικές και ευρωπαϊκές τράπεζες, οι οποίες δεν ήθελαν ένα μόνο ίδρυμα να αναπτύξει το δικό του σύστημα και να έχει μονοπώλιο. Το δίκτυο ανήκει πλέον από κοινού σε περισσότερες από 2.000 τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Εποπτεύεται από την Εθνική Τράπεζα του Βελγίου σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες κεντρικές τράπεζες σε όλο τον κόσμο – συμπεριλαμβανομένης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ και της Τράπεζας της Αγγλίας.

Το Swift συμβάλλει στο να καταστεί δυνατό το ασφαλές διεθνές εμπόριο για τα μέλη του και υποτίθεται ότι δεν παίρνει θέση σε διαμάχες.

Οι ρωσικές εταιρείες θα χάσουν την πρόσβαση στις ομαλές και άμεσες συναλλαγές που παρέχει το SWIFT. Οι πληρωμές για τα πολύτιμα ενεργειακά και γεωργικά προϊόντα της θα διαταράσσονταν σοβαρά. Οι τράπεζες πιθανότατα θα έπρεπε να συναλλάσσονται απευθείας μεταξύ τους, προσθέτοντας καθυστερήσεις και επιπλέον κόστος και θα εμπόδιζε την ικανότητα της Ρωσίας να ανακτά τα διεθνή κέρδη από τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου της. Το 2014 η Ρωσία είχε απειληθεί με αποκλεισμό από το SWIFT όταν προσάρτησε την Κριμαία. Η Ρωσία δήλωσε ότι η κίνηση αυτή θα ισοδυναμούσε με κήρυξη πολέμου.

Αν και οι δυτικοί σύμμαχοι δεν υλοποίησαν την απειλή τους, η Ρωσία ανέπτυξε το δικό της σύστημα διασυνοριακής μεταφοράς χρημάτων. Για να προετοιμαστεί για μια τέτοια κύρωση, η ρωσική κυβέρνηση δημιούργησε ένα Εθνικό Σύστημα Καρτών Πληρωμών, γνωστό ως Mir. Ωστόσο, ελάχιστες χώρες το χρησιμοποιούν επί του παρόντος.

Μια απόφαση για τον αποκλεισμό της Ρωσίας από το διεθνές σύστημα τραπεζικών συναλλαγών SWIFT είναι ζήτημα ημερών, δήλωσε σήμερα στο Reuters ο κυβερνήτης της κεντρικής τράπεζας μιας χώρας της ευρωζώνης. “Το SWIFT είναι απλώς ζήτημα χρόνου, πολύ σύντομου χρόνου, ημερών”, είπε ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας της χώρας αυτής, που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

“Είναι αρκετό; Όχι. Είναι απαραίτητο; Απολύτως. Οι κυρώσεις έχουν νόημα μόνο όταν υπάρχουν κόστη και για τις δύο πλευρές και αυτό θα στοιχίσει ακριβά”, πρόσθεσε αυτός ο κεντρικός τραπεζίτης.

Απάντηση σε ό,τι αφορά την επίσημη στάση που θα κρατήσει η Κύπρος σε ό,τι αφορά τον αποκλεισμό της Ρωσίας από το σύστημα διατραπεζικών πληρωμών Swift έδωσε ο υπουργός Οικονομικών της Κύπρου Κωνσταντίνος Πετρίδης.

”Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης απάντησαν στις παράνομες ρωσικές στρατιωτικές ενέργειες στην Ουκρανία με οικονομικές κυρώσεις έναντι της Ρωσίας”, αναφέρει σε ανάρτησή του ο κος Πετρίδης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter.

#EU Leaders responded to the #unlawful Russian military actions in #Ukraine by economic sanctions on Russia. In the name of EU unity and solidarity to #Ukrainian people #Cyprus has NOT objected to ANY EU sanctions including cutting Russia off Swift. Everything is on the table

Όπως επισημαίνει ο κ. Πετρίδης, ”στο όνομα της ενότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της αλληλεγγύης προς τον Ουκρανικό λαό, η Κύπρος δεν έχει αντιταχθεί σε οποιεσδήποτε κυρώσεις της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του αποκλεισμού της Ρωσίας από το Swift. Όλα είναι στο τραπέζι”.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να αποκλείσει τη Ρωσία από το παγκόσμιο σύστημα διατραπεζικών πληρωμών SWIFT σε έναν νέο γύρο κυρώσεων, δήλωσε η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσόλα.

The war started by the Kremlin has severe consequences, not only in #Ukraine.

With @Tsihanouskaya, I reiterated @Europarl_EN support for the people of #Belarus. They are also victims of actions taken by autocrats Putin and Lukashenka.#WithBelarus #WithUkraine https://t.co/aCQ5ZA44SW

— Roberta Metsola (@EP_President) February 26, 2022