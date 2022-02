Αλλάζει στάση το Βερολίνο: Στέλνει αντιαρματικά στην Ουκρανία – Έτοιμο να εγκρίνει τον αποκλεισμό της Ρωσίας από το SWIFT

Αλλάζει στάση το Βερολίνο και μετά την απροθυμία του Όλαφ Σολτς, να συναινέσει στον αποκλεισμό της Ρωσίας από τον διεθνή μηχανισμό πληρωμών SWIFT, αποφάσισε την αποστολή πολεμικού υλικού στην Ουκρανία. Να σημειωθεί ότι η Γερμανία είχε επιβάλει γενική απαγόρευση για αποστολή οπλικών συστημάτων σε εμπόλεμη ζώνη.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς στο Twitter, η Καγκελαρία αποφάσισε την παράδοση 1.000 αντιαρματικών και 500 πυραύλων Stinger στην Ουκρανία.

«Η ρωσική επίθεση σηματοδοτεί ένα σημείο καμπής. Είναι καθήκον μας να κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να στηρίξουμε την Ουκρανία στην άμυνά της εναντίον του στρατού εισβολής του Πούτιν. Γι’ αυτό παραδίδουμε 1.000 αντιαρματικά και 500 πυραύλους Stinger στους φίλους μας στην Ουκρανία», έγραψε ο Σολτς σε ανάρτησή του στο Twitter.

The Russian invasion marks a turning point. It is our duty to support Ukraine to the best of our ability in defending against Putin’s invading army. That is why we are delivering 1000 anti-tank weapons and 500 #Stinger missiles to our friends in #Ukraine.

