Η ποδοσφαιρική είδηση της χρονιάς – Ο Έρικσεν επέστρεψε στη δράση

Ο μεγάλος νικητής της «μονομαχίας» της Μπρέντφορντ με τη Νιούκαστλ δεν είναι άλλος από τον… Κρίστιαν Έρικσεν.

Ο Δανός μεσοεπιθετικός πήρε τα πρώτα του λεπτά συμμετοχής στις «Μέλισσες», όπως είχε προαναγγείλει ο Τόμας Φρανκ, καθώς πέρασε στον αγωνιστικό χώρο του «Brentford Community Stadium» στο 52ο λεπτό της αναμέτρησης με τις «Καρακάξες» και αποθεώθηκε από τους οπαδούς των δύο ομάδων.

Ο 30χρονος χαφ πάτησε χορτάρι για επίσημο παιχνίδι για πρώτη φορά μετά την ανακοπή καρδιάς που υπέστη στις 12 Ιουνίου του 2021 στον αγώνα της Δανίας με τη Φινλανδία για το Euro 2020. Μετά από έναν «μαραθώνιο» 259 ημερών ο Έρικσεν βγήκε νικητής!

It’s great to see you back, @ChrisEriksen8 ❤️#BRENEW pic.twitter.com/4mVxKkQABF

— Premier League (@premierleague) February 26, 2022