Συνέδριο «Υποδομές και Δίκτυα 2024» – Βασίλης Κικίλιας: «Θα αντιμετωπίσουμε φέτος μια δύσκολη αντιπυρική περίοδο»

«Ανθεκτικότητα Δικτύων, Υποδομών & Κλιματική Κρίση» ήταν ο τίτλος της τελευταίας ενότητας, πέμπτης κατά σειρά, στο Συνέδριο «Υποδομές και Δίκτυα: Η Ελληνική Πραγματικότητα. Εκσυγχρονισμός, Ανθεκτικότητα και Βιώσιμη Ανάπτυξη» που διοργάνωσε η Next is Now και η Dome Consulting.

Στη συνέντευξη που παραχώρησε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, στον Γενικό Διευθυντή του enikos.gr, Μάνο Νιφλή, μίλησε για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής που πλέον είναι μια πραγματικότητα που επιταχύνεται διαρκώς.

«Έπειτα από έναν ήπιο χειμώνα, δεν έχουμε αυταπάτες, θα αντιμετωπίσουμε, φέτος, μια δύσκολη αντιπυρική περίοδο και θα δώσουμε τεράστιες μάχες. Θα κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια να αμβλύνουμε τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Ζητώ εκ των προτέρων τη στήριξη όλων των πολιτών. Είναι πατριωτικό καθήκον πλέον. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η μεγαλύτερη πατριωτική πρόκληση είναι αυτή», τόνισε ο κ. Κικίλιας.

Ο ίδιος μίλησε για το τρίπτυχο πρόληψης, έγκαιρης προειδοποίησης και επανασχεδιασμό των υποδομών. «Θα με ρωτήσετε σε σχέση με τα δίκτυα και τις υποδομές έχει αλλάξει κάτι; Αν ολοκληρώσουμε τον «άθλο» του ΑΙΓΙΣ, που αποτελεί κληρονομιά για τις επόμενες γενιές. θα αλλάξουν πολλά από το 2025 και μετά. Για φέτος, όμως, στοχεύουμε στην πρόληψη. Προχωρούμε στην αναδιάρθρωση του πυροσβεστικού σώματος και των δασοκομάντος, εστιάζουμε στην πιο γρήγορη εμπλοκή των όλων των μηχανισμών καθώς και στη σωστή μελέτη και ανάπτυξη αντιπυρικών ζωνών και καθαρισμό των οικοπέδων. Η πρόληψη είναι πάρα πολύ σημαντική καθώς και τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε. Παράλληλα με όλα αυτά, όλοι γνωρίζουμε, η εξ’ αμελείας πρόκληση πυρκαγιάς αποτελεί πλέον κακούργημα», σημείωσε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας.

«Μπροστά στην ασφάλεια των πολιτών, η ειλικρίνεια δεν έβλαψε ποτέ», είπε με νόημα σχολιάζοντας ότι δεν μπορούν να φτιαχτούν αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, π.χ. στη Θεσσαλία, από τη μια μέρα στην άλλη. Ενώ, ξεκαθάρισε ότι η χώρα μας, όπως και οι υπόλοιπες χώρες, δεν μπορεί να κουβαλήσει μόνη της τα μεγάλα κόστη που απαιτούν τα έργα αυτά. «Μπροστά στην κλιματική κρίση τι κάνει η ενωμένη ευρωπαϊκή μας οικογένεια;», αναρωτήθηκε, «Καμία χώρα από μόνη της δεν μπορεί να σηκώσει αυτό το βάρος. Και αυτό είναι ένα «καμπανάκι» ενόψει ευρωεκλογών. Ώρα να δει η ελληνική πολιτεία κατάματα τα θέματα που άπτονται της πολιτικής προστασίας. Πρέπει να είμαστε πραγματιστές και ρεαλιστές», κατέληξε.

Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, Χρήστος Τριαντόπουλος, σχολιάζοντας ότι η κλιματική κρίση έβαλε τη λέξη «ανθεκτικότητα» τ=στο λεξιλόγιο μας. «Τα έργα δοκιμάζονται δοκιμάζονται και το μεγάλο στοίχημα είναι να αντέξουν σε συνθήκες ακραίες. Η Ε.Ε. πρέπει να εξετάσει την κάλυψη αυτών των αναγκών. «Ο Ιανός στοίχισε 750 εκατ. και από το ταμείο αλληλεγγύης της Ε.Ε. πήραμε μόνο 22 εκατ. ευρώ», είπε. Σημειώνοντας ότι το ζητούμενο είναι η προτεραιοποίηση και η σωστή κατανομή των πόρων.

Από την πλευρά της η Δήμητρα Τζουρμακλιώτου, Πρόεδρος Δ.Σ. Διεθνή Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης αναφέρθηκε στην οχύρωση του νέου έργου, που αναμένεται να λειτουργήσει στις 27/2/2027, τονίζοντας ότι έχει σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη πέραν του μεγίστου των συντελεστών της υπάρχουσας νομοθεσίας. «Δεν αρκεί όμως να λαμβάνονται μέτρα και να διενεργούνται έργα εντός και εκτός αεροδρομίου. Πρέπει να είναι σε συνάρτηση και με τα περιμετρικά έργα, ευθύνη των δήμων και άλλων φορέων», σημείωσε.

Το μεγάλο πρόβλημα, σύμφωνα με την κυρία Τζουρμακλιώτου, είναι η νομοθεσία που καθυστερεί να προσαρμοστεί σε όλα αυτά τα νέα κλιματικά φαινόμενα. «Ό,τι σχεδιάζουμε θα πρέπει να βασιστεί σε νέα στατιστικά μοντέλα. Το κράτος δεν πρέπει να σχεδιάζει μεμονωμένα αλλά πρέπει να βλέπει στρατηγικά πλέον τι γίνεται στην ευρύτερη περιοχή. Η νομοθεσία και οι προβλέψεις θα πρέπει να «τρέξουν» με γρήγορους ρυθμούς. Οι προϋπολογισμοί των δήμων θα πρέπει να έχουν πρόβλεψη για συντήρηση. Σήμερα, δεν υπάρχει σχετική οδηγία και θα πρέπει να δοθεί. Ένας προϋπολογισμός θα πρέπει να είναι σωστά κατανεμημένος».

Ο Γιώργος Στασινός, πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) μίλησε από την πλευρά του για αλλαγή της λογικής στα έργα. «Χρειαζόμαστε πολλά μικρά και όχι φαραωνικά έργα. Αν στη Θεσσαλία υπήρχαν μικρά φράγματα τότε θα είχαμε λιγότερες ζημιές. Επίσης, χρειάζεται και εκπαίδευση του προσωπικού. Να υπάρχει ένα σχέδιο που ο καθένας θα ακολουθεί. Φορείς και κάτοικοι θα πρέπει να ξέρουν τι να κάνουν. Από μόνα τους τα έργα δεν φτάνουν όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε μεγάλα φαινόμενα», εξήγησε.

Ο ίδιος αναφέρθηκε στο Εθνικό Μητρώο Υποδομών, όπου θα καταγράφεται η ταυτότητα του κάθε έργου. «Θα πρέπει να ξέρουμε ποιος είναι υπεύθυνος για το έργο και ποια έργα χρειάζονται συντήρηση. Κατά τη γνώμη μου υπάρχει μόνο ένας τρόπος για να βρεθούν τα χρήματα, οι πόροι για το σκοπό αυτό. Πρέπει να εμπλακούν οι ιδιώτες και να κινητοποιηθούν ιδιωτικοί πόροι. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να επεκταθούν οι συμβάσεις παραχώρησης και να αναλάβουν οι εταιρείες που εργάζονται σε διάφορες περιοχές ανά την Ελλάδα επιπλέον τη συντήρηση κάποιων έργων. Το θέμα αυτό πρέπει να τεθεί σε δημόσια συζήτηση, να μην κρυβόμαστε και να μπούμε πλέον στη λογική της συντήρησης», ανέφερε ο πρόεδρος του ΤΕΕ.

Προηγουμένως βεβαίως, όπως τόνισε, πρέπει να μπουν σε μια σειρά καταγραφής τα έργα. «Μόνο έτσι θα δούμε που χρειαζόμαστε χρήματα και δεν θα κινούμαστε στα τυφλά. Είναι κάτι που πρέπει να δουν τα συναρμόδια υπουργεία», είπε και αναφέρθηκε και στους προσεισμικούς ελέγχους που ξεκινούν σε μια σειρά από δημόσια κτήρια, έπειτα από 40 χρόνια.

Τέλος, ο Κωνσταντίνος Μακέδος, πρόεδρος Ταμείου Μηχανικών & Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ) συμπλήρωσε ότι η πολιτεία οφείλει να δει τη σχέση κόστους – οφέλους στο σύνολό της. «Δεν αρκεί μόνο να καταγράφουμε τα έργα σε ένα Μητρώο. Θα πρέπει να δούμε και τη φέρουσα ικανότητα των υφισταμένων υποδομών για να σχεδιάσουμε με ασφάλεια. Πρέπει να δημιουργηθούν ομόλογα με κλιμακούμενα επιτόκια συνδυασμένα με περιβαλλοντικούς στόχους και να δοθούν κίνητρα στους ιδιώτες να επενδύσουν και στη χώρα να μπορέσει να ελέγξει, να συντηρήσει και να σχεδιάσει υποδομές. Οι μηχανικοί μας είναι άριστοι. Το ανθρώπινο δυναμικό υπάρχει. Και ένα μεγάλο στοίχημα επίσης είναι η σύνδεση των φοιτητών και των αποφοίτων με την αγορά εργασίας».

