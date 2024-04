ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ – Δείτε το συνέδριο για τις Υποδομές και τα Δίκτυα

Με ορόσημο το 2030 και με δεδομένο ότι βασική προϋπόθεση και πυλώνας για την περαιτέρω ανάπτυξη της Ελλάδας και της ελληνικής οικονομίας είναι ο τομέας των υποδομών η Next is Now και η Dome Consulting συνδιοργανώνουν σήμερα, Τρίτη 2 Απριλίου 2024 στο Athens Marriott Hotel συνέδριο με θέμα «Υποδομές και Δίκτυα: Η Ελληνική Πραγματικότητα. Εκσυγχρονισμός, Ανθεκτικότητα και Βιώσιμη Ανάπτυξη».

Με τη συμμετοχή εκπροσώπων του πολιτικού, ακαδημαϊκού, κατασκευαστικού και τεχνικού κλάδου στο τραπέζι της συζήτησης βρίσκονται τα προβλήματα, οι βέλτιστες πρακτικές για την επίλυσή τους, όπως και οι ρεαλιστικές προοπτικές των εμβληματικών έργων υποδομής στη χώρα.

Ο σχεδιασμός έως το 2030, τα εργαλεία χρηματοδότησης, η περιφερειακή ανάπτυξη, τα έργα νέας γενιάς για βιώσιμη ανάπτυξη και ανθεκτικότητα, οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης στις υποδομές και η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών είναι τα βασικά πεδία συζήτησης και γόνιμου διαλόγου στο πλαίσιο του συνεδρίου.

Δείτε ΕΔΩ το πρόγραμμα του συνεδρίου και τους ομιλητές

Παρακολουθήστε απευθείας το συνέδριο: