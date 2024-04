Συνέδριο «Υποδομές και Δίκτυα 2024»: Η ανανέωση του στόλου και η συντήρηση γραμμών και συρμών

Την ανανέωση του στόλου και την συντήρηση γραμμών και συρμών συζήτησαν οι συμμετέχοντας της δεύτερης ενότητας με θέμα «Μεταφορές & Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα» στο πλαίσιο του Συνεδρίου «Υποδομές και Δίκτυα: Η Ελληνική Πραγματικότητα. Εκσυγχρονισμός, Ανθεκτικότητα και Βιώσιμη Ανάπτυξη» που διοργανώνει η Next is Now και η Dome Consulting.

Του Θάνου Μωριάτη

Ο Στέφανος Αγιάσογλου, Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΣΥ, ανέφερε ότι η μεταφορά της αστικής συγκοινωνίας στην ηλεκτροκίνηση αποτελεί μία πολύ δύσκολη άσκηση. “Η τεχνολογία αυτή απαιτεί άλλου είδους υποδομές στα αμαξοστάσια μας. Σήμερα ξεκινάει η πρώτη μέρα δοκιμών των 140 νέων ηλεκτρικών λεωφορείων που ήρθαν στην Ελλάδα. Θα είναι πολύ γρήγορα στους δρόμους της Αθήνας για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού” τόνισε, σημειώνοντας ότι “έρχεται και η δεύτερη φάση του διαγωνισμού που όχι μόνο θα ανανεώσει αλλά θα ενισχύσει και τον στόλο μας”. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι όλες οι ενέργειες για την μετάβαση στην πράσινη συγκοινωνία “έχουν γίνει και υλοποιούνται άμεσα. Ετοιμάζονται επίσης και τα επόμενα βήματα στο μέλλον”.

“Αυτό που ετοιμάζουμε και μελετάμε είναι το ζήτημα του κλιματισμού στα βαγόνια του μετρό” επεσήμανε ο Αθανάσιος Κοτταράς, Διευθύνων Σύμβουλος της ΣΤΑ.ΣΥ. Όπως ανέφερε, έχουν ήδη προχωρήσει σε επικοινωνία με τις αρμόδιες εταιρείες και αναμένουν μέσα στον Απρίλιο πρόταση που θα κατατεθεί στο υπουργείο και θα αφορά την εγκατάσταση κλιματισμού στους συρμούς που δεν έχουν. Παράλληλα, αναφερόμενος στους συρμούς επεσήμανε ότι ο στόλος είναι παλιός, με τα χρόνια να φαίνονται στην κυκλοφορία του. Όπως υπογράμμισε έχει ήδη υπογραφεί σύμβαση για την αναβάθμιση των συρμών και αυτά αναμένονται μέχρι το τέλος του επόμενου έτους για την Γραμμή 1.

Ο Νικόλαος Κουρέτας, Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικό Μετρό, στάθηκε στα θέματα που αφορούν το Μετρό Θεσσαλονίκης. Όπως είπε στην τοποθέτηση του, για το κομμάτι του έργου που αφορά τους σταθμούς και τις σήρραγες, οι εργασίες θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το καλοκαίρι. Μετά την ολοκλήρωση αυτών των εργασιών, το έργο περνάει στη φάση των δοκιμών. “Είναι η πρώτη φορά που θα γίνει στη χώρα μας μετρο χωρίς οδηγό. θα είμαστε το 8ο μετρό στην Ευρώπη. Θα γίνουν δοκιμές απο εξειδικευμένα συνεργεία και από εξειδικευμένους μηχανικους” σημείωσε, συμπληρώνοντας πως το Μετρό θα δοθεί σε λειτουργία στο τέλος του χρόνου αφού έχουν ολοκληρωθεί όλες οι δοκιμές.

Την αναβάθμιση του σιδηροδρόμου σε ανάγκες που ακόμα δεν έχουν υλοποιηθεί ανέφερε ο Κωνσταντίνος Κουτσούκος, Διευθύνων Σύμβουλος της Εγνατίας Οδού. “Τα χιλιόμετρα της Εγνατίας οδού είναι τα μισά χιλιόμετρα αυτοινητοδρόμου σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε μελετητικές δραστηριότητες αλλά και πολλές ακόμα για την Εγνατία” σημείωσε χαρακτηριστικά

Την συζήτηση, την οποία συντόνισε η Ελένη Μπότα, ολοκλήρωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας, ξεκαθαρίζοντας ότι σε έξι μήνες θαύματα δεν γίνονται. “Με τα ηλεκτρικά λεωφορεία, με παρεμβάσεις σε συρμούς και σταθμούς θα δούμε σταδιακά διαφορά στην ποιότητα ζωής του πολίτη” κατέληξε.

