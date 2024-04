Συνέδριο «Υποδομές και Δίκτυα 2024» – Ταχιάος: «Οι υποδομές γερνάνε και στο λένε»

Την σημασία των Υποδομών και τις μεγάλες προκλήσεις που παρατηρούνται για την βέλτιστη διασύνδεσή τους με τους πολίτες και την κοινωνία συζήτησαν οι συμμετέχοντες στο πρώτο πάνελ με θέμα “Διασύνδεση Υποδομών & Κοινωνία. Οι Μεγάλες Προκλήσεις”, στο Συνέδριο «Υποδομές και Δίκτυα: Η Ελληνική Πραγματικότητα. Εκσυγχρονισμός, Ανθεκτικότητα και Βιώσιμη Ανάπτυξη» που διοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting.

Του Θάνου Μωριάτη

“Οι υποδομές έχουν χρόνο ζωής, γερνάνε. Εάν δεν το βλέπεις εσύ, στο λένε αυτές. Για αυτό και θέλαμε να σταθούμε στην συντήρηση των υποδομών αλλά ήρθε ο Ντάνιελ και τα άλλαξε όλα αυτά” τόνισε χαρακτηριστικά ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος ο οποίος επεσήμανε ότι λειτουργεί σε απόλυτο συντονισμό με τον υπουργό. Παράλληλα, κλήθηκε να σχολιάσει και τις εργασίες που πραγματοποιούνται για την υλοποίηση του FlyOver στη Θεσσαλονίκη. Όπως υπογράμμισε “Η Θεσσαλονίκη ζούσε υπό την απειλή να ζήσει αντίστοιχες συνθήκες με το flyover λόγω της αύξησης του κυκλοφοριακού μέσα στα επόμενα 3 χρόνια. Ο κόσμος σήμερα βλέπει ότι κινείται με πιο αργούς ρυθμούς.

Ήταν προσωρινή η ταλαιπωρία, έχουν βελτιωθεί οι συνθήκες. Γίνονται παρεμβάσεις. θα γίνουν και άλλες. Η κατάσταση θα βελτιωθεί ακόμα περισσότερο” επεσήμανε, προσθέτοντας πως “δεν γίνεται ομελέτα χωρίς να σπάσεις αυγά”.

Για τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης αλλά και τα χρονοδιαγράμματα για την ολοκλήρωση των έργων τοποθετήθηκε ο Αλέξανδρος Εξάρχου, Αντιπρόεδρος ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος της Intrakat. “Εάν δεν μπορέσουν να δημοπρατηθούν τα έργα και να τις αναλάβουν οι ελληνικές εταιρείες ταχέως θα χαθεί η ευκαιρία. μπορεί να χαθούν τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Δεν είναι δυνατόν να δημοπρατείται ένα έργο που δεν εξασφαλίζει την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων. Ώριμες μελέτες και εξασφάλιση της χρηματοδότησης είναι εξαιρετικά σημαντικοί τομείς ώστε να μην χαθούν πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης”, επεσήμανε.

“Το θέμα της άνθισης των υποδομών και κατασκευών είναι εμφανές. Το 52 δις για την επόμενη τριετία είναι ένα νούμερο που προκαλεί φόβο αλλά και ελπίδα. της προηγούμενης τριετίας το αντίστοιχο ήταν 13 δις” σχολίασε ο Ντίνος Μπενρουμπής, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Intracat. “Yπάρχει το Ταμείο Ανάκαμψης με τους χρονικούς περιορισμούς τους οποίους έχει. Yπάρχει το ΕΣΠΑ. Aντίστοιχα εάν δει κανείς που βρίσκεται ο τραπεζικός δανεισμός που ήταν λιγότερα από 300 εκατομμύρια συνειδητοποιεί ότι αυτά είναι δημόσια έργα και αυτό που φαίνεται είναι ότι έρχεται ένα τέλος σε αυτό. Tα πράγματα αλλάζουν πλέον θα υπάρχουν ιδιωτικά και επενδυτικά κεφάλαια. Πλέον μπαίνουν πολύ ενεργά και οι τράπεζες στο κομμάτι αυτό” τόνισε, καταλήγοντας πως υπάρχει ευρύ πεδίο έργων μπροστά.

O Κωνσταντίνος Μίτζαλης, Διευθύνων Σύμβουλος AVAX, αναφέρθηκε στην σημασία της έλλειψης ανθρωπίνου δυναμικού. “Η έλλειψη είναι ένα θέμα που έχει παρατηρηθεί εδώ και δύο χρόνια. Ερχόμαστε από μία δεκαετή κρίση μεγάλης απραξίας. Η κατασκευαστική αγορά όλα αυτά τα 20-30 χρόνια στηριζόταν σε σωστούς και μεγάλους υπεργολάβους. Υπάρχει μία πρωτοβουλία από την πολιτεία να έρθει κόσμος από το εξωτερικό” ενώ μίλησε για το νομοθετικό πλαίσιο και πως αυτό θα βοηθήσει στην ταχύτερη υλοποίηση των έργων. “Πρέπει να βελτιωθεί η νομοθεσία για να υπάρχει μεγαλύτερη ταχύτητα. Η ωριμότητα ενός έργου είναι αυτή που το κάνει να τελειώνει νωρίτερα. Όντως έγινε σημαντική δουλειά τα τελευταία 5 χρόνια για να δημοπρατηθούν τα έργα και να αρχίσουν να κατασκευάζονται” σημείωσε.

“Μετά από μία περίοδο κρίσης, ήρθαμε στην άνοιξη του κατασκευαστικού κλάδου. Το δείχνουν και οι διεθνείς δείκτες και ο αυξημένος προϋπολογισμός και αριθμός έργων που δημοπρατήθηκαν” τόνισε ο Γεώργιος Περδικάρης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΕΡΝΑ Α.Ε. “Δεν μπορούμε να βασιστούμε μόνο στις δημόσιες επενδύσεις και ούτε το κάνουμε. απαιτείται ένας προγραμματισμός για να ξέρει κάποιος τι θα κάνει. η Ελληνική πολιτεία είναι απαραίτητο να κάνει έναν σχεδιασμό για τον ορίζοντα των επόμενων ετών”, προσέθεσε.

Την συζήτηση, την οποία συντόνισε ο Νίκος Χατζηνικολάου, ολοκλήρωσε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας επισημαίνοντας πως η χώρα μας διέρχεται τα τελευταία χρόνια διαδοχικές εξωγενείς κρίσεις. “Να είμαστε όλοι ειλικρινείς και αξιόπιστοι. Ο προγραμματισμός που έχουμε είναι ένα χρηματοδοτικό πλάνο μέχρι το 2035” κατέληξε.

