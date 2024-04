Συνέδριο «Υποδομές και Δίκτυα 2024» – Δημήτρης Παπαστεργίου: Η Ελλάδα τρέχει πολύ γρήγορα προς μία ψηφιακή εποχή

Την εκτίμηση ότι οι υπηρεσίες της Ελλάδας ως προς τις κινητές τηλεφωνίες βρίσκονται σε πολύ καλό επίπεδο, με αξιοπρεπές δίκτυο και ποιότητα επικοινωνίας, εξέφρασε ο Δημήτρης Παπαστεργίου, Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο Συνέδριο «Υποδομές και Δίκτυα: Η Ελληνική Πραγματικότητα. Εκσυγχρονισμός, Ανθεκτικότητα και Βιώσιμη Ανάπτυξη» που διοργανώνει η Next is Now και η Dome Consulting.

του Κωνσταντίνου Νικολόπουλου

«Θα ήθελα να επισημάνω ότι υπάρχουν περιθώρια για σημαντικά βήματα βελτίωσης σε ότι αφορά τις οπτικές ίνες. Ωστόσο, σήμερα αρχίζουμε να τρέχουμε πολύ πιο γρήγορα και σε αυτό συντελούν τα προγράμματα ανάπτυξης των παρόχων. Είναι επιτακτική ανάγκη να κινηθούμε γρήγορα σε περιοχές της χώρας που έχουν μείνει πίσω στις οπτικές ίνες», σημείωσε ο κ. Παπαστεργίου, σχολιάζοντας την ανάπτυξη των οπτικών ινών στη χώρα.

«Πρέπει να καταλάβουμε πως υπάρχει ένας εθνικός σκοπός ο οποίος λέει ότι η Ελλάδα σήμερα τρέχει πολύ γρήγορα προς μία ψηφιακή εποχή. Σήμερα για παράδειγμα ανακοινώσαμε την εκκίνηση του ψηφιακού εισιτήριου στα γήπεδα. Άρα σε μια τέτοια Ελλάδα, δεν μπορούμε να σερνόμαστε στις ταχύτητες. Πρέπει να το δούμε και να το βάλουμε στην εξίσωση», συμπλήρωσε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Παράλληλα, ο Δημήτρης Παπαστεργίου, επισήμανε ότι «η τηλεπικοινωνία είναι πέρα από όσα γνωρίζουμε και τα υποβρύχια καλώδια, όπου ανοίγει πλέον ένα τεράστιο γεωστρατητικό παιχνίδι, αλλά και οι δορυφόροι. Πρόκειται λοιπόν για ένα πολυπαραγοντικό παιχνίδι το οποίο σήμερα παίζεται και θεωρώ πως σε αυτή την σκακιέρα η Ελλάδα μπορεί να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο». Αναφερόμενος στην γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης υπογράμμισε ότι «η Ελλάδα γίνεται ένα ψηφιακό λιμάνι, εξαιτίας της πολιτικής και του οράματος της κυβέρνησης αλλά και της σταθερότητας που εκπέμπει η χώρα. Αυτή την ευκαιρία δεν θα τη χάσουμε».

«Αυτή τη στιγμή σίγουρα η χώρα μας υστερεί λίγο στις οπτικές ίνες σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ο οποίος είναι περίπου 60%, αλλά η κάλυψη που υπάρχει είναι της τάξης αυτή τη στιγμή 36% – 40%. Ωστόσο, αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι να δούμε με ποιον ρυθμό έχουμε φτάσει σε αυτή την κάλυψη. Πριν από ένα χρόνο ήταν πολύ χαμηλότερη. Ενδεικτικά να πούμε ότι ο ρυθμός της κάλυψης αυξάνεται κατά μέσο όρο 12% τον χρόνο», δήλωσε η Ειρήνη Νικολαΐδη, Νομική Σύμβουλος – Chief Officer Νομικών & Ρυθμιστικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ. Παράλληλα, σημείωσε ότι «ο Όμιλος ΟΤΕ πάντα έκανε πολύ υψηλές επενδύσεις σε ότι αφορά τα δίκτυα οπτικών ινών. Είμαστε ο μεγαλύτερος επενδυτής στη χώρα. Είμαστε το 60% των επενδύσεων στον κλάδο και έχουμε υλοποιήσει ένα επενδυτικό πρόγραμμα για δίκτυα που την τελευταία δεκαετία είναι της τάξης των 5 δις. ευρώ, ενώ τώρα τρέχουμε ένα πολύ μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα και το οποίο είναι 3 δις ευρώ. Τα χρήματα αυτά αφορούν δίκτυα 5ης γενιάς αλλά και δίκτυα οπτικών ινών. Ποιος είναι ο σκοπός μας; Υπάρχουν 4.800.000 γραμμές στην Ελλάδα σήμερα και από αυτές έχουμε σκοπό έως το 2027 να κατασκευάσουμε 3.000.000 γραμμές με δίκτυο οπτικών ινών. Μιλάμε για τα 2/3 της χώρας».

Από την πλευρά του ο Κωνσταντίνος Μασσέλος, Πρόεδρος Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Πρόεδρος Σώματος Ευρωπαίων Ρυθμιστών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC), μίλησε για την ευρωπαϊκή στρατηγική που ακολουθεί η Ελλάδα για την ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακών υποδομών.

«Οι στόχοι που έχουμε για το 2030 είναι όλοι οι χρήστες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουν πρόσβαση σε σταθερή σύνδεση ταχύτητας 1 Gigabit το δευτερόλεπτο και όλες οι κατοικημένες περιοχές να καλύπτονται από ασύρματα δίκτυα τεχνολογίας 5G ή ισοδύναμα. Αυτό είναι το γενικότερο πλαίσιο που καλείται και η Ελλάδα να επιτύχει μέχρι το 2030», επεσήμανε ο κ. Μασσέλος.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Πρόεδρος Σώματος Ευρωπαίων Ρυθμιστών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC), σημείωσε ότι «αυτό που βλέπουμε σήμερα και είναι μια γενικότερη ανησυχία στην Ευρώπη, είναι πως θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε το σωστό ρυθμιστικό περιβάλλον που θα δώσει τη δυνατότητα για επενδύσεις και ταυτόχρονα θα δώσει έμφαση και στο κομμάτι της προσβασιμότητας των δικτύων ώστε να είναι τελικά και ίδια οικονομικά βιώσιμα μακροπρόθεσμα. Σε ότι αφορά την Ελλάδα σήμερα για το 5G η κάλυψη σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία είναι στο 86%, ποσοστό υψηλότερο από ευρωπαϊκό μέσο όρο».

Ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ξεκαθάρισε πως η κουβέντα που έχει ξεκινήσει ότι η Ελλάδα έχει τις πιο ακριβές τηλεπικοινωνίες και τις χειρότερες συνδέσεις και τις χειρότερες ταχύτητες, δεν ισχύει.

«Όταν μιλάμε για τηλεπικοινωνίες μιλάμε για διάστημα και δορυφόρους, για ραδιοδίκτυα από κεραίες, για επίγεια και υποβρύχια καλώδια. Η στρατηγική της χώρας είναι την επόμενη εικοσαετία να έχει όσο το δυνατόν περισσότερες επιλογές, διότι οι τεχνολογίες αλλάζουν. Σίγουρα, στις περιοχές που πονάμε, τα νησιά μας, οι ακριτικές και άγονες περιοχές θα έχουν όφελος από αυτές τις τεχνολογίες. Αντίστοιχα οι περιοχές που έχουν μεγαλύτερο εμπορικό ενδιαφέρον για τις οπτικές ίνες, είναι τα μεγάλα αστικά κέντρα», δήλωσε ο κ. Κυρανάκης.

Αναφερόμενος στις ενέργειες που μπορεί να προχωρήσει από εδώ και πέρα η Πολιτεία, ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σημείωσε: « Μπορούμε να επενδύσουμε στο στρατηγικό πλεονέκτημα που θεωρούμε ότι έχει η χώρα. Ήμασταν η πρώτη χώρα εντός της ευρωπαϊκής Ένωσης που έβγαλε στον αέρα τον διαγωνισμό για το 5G. Πρόκειται για μια μεγάλη επιτυχία της Ελλάδας τα προηγούμενα χρόνια. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο η Ελλάδα να είναι 36η στον κόσμο σε ταχύτητα στο 5G, ενώ ήδη συμμετέχουμε σε ερευνητικά προγράμματα για το 6G, ώστε να είμαστε και πάλι πρωτοπόροι».

Ο Νικόλαος Καρβέλης, Director of Infrastructure Division, Alpha Bank, τόνισε ότι «είναι ειλημμένη απόφαση για τις τράπεζες, να στηρίξουν τις επενδύσεις για την ψηφιακή μετάβαση. Ο λόγος είναι ότι οι επενδύσεις αυτές πληρούν τα χαρακτηριστικά και τα κριτήρια που θέλουμε να βλέπουμε στις επενδύσεις με κυριότερο όλων ότι πρόκειται για έργα απαραίτητα. Ένα δίκτυο οπτικής ίνας θεωρούμε ότι είναι εξίσου απαραίτητο με ένα δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας ή ύδρευσης. Μπορεί αυτό να μην είναι κατανοητό από όλους αλλά σίγουρα θα γίνει άμεσα αντιληπτό».

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο υπερκάλυψης των δικτύων ο κ. Καρβέλης επεσήμανε ότι τόσο η Alpha Bank, όσο και οι υπόλοιπες τράπεζες παρακολουθούν στενά την εξέλιξη των επενδύσεων. «Ακόμα είμαστε στην αρχή και είναι πολύ σημαντικό να προχωρήσουμε στις επενδύσεις. Κανείς επενδυτής δεν είναι τρελός να έρθει σε μία αγορά με μεγάλη υπερκάλυψη του δικτύου και να συνεχίζει να επενδύει. Συνεπώς η ίδια η αγορά ρυθμίζει αυτά τα θέματα. Οι τράπεζες είναι εδώ, έχουν την κεφαλαιακή επάρκεια, την ρευστότητα, την τεχνογνωσία και τη διάθεση να χρηματοδοτήσουν τα έργα».

Την συζήτηση της ενότητας “Νέες τεχνολογίες σε Υποδομές & Δίκτυα. Μετασχηματίζοντας την Ελληνική Πραγματικότητα”, συντόνισε η δημοσιογράφος, Βάσω Αγγελέτου.

