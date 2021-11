Next is Now 2021 – Φραγκάκης: Αποδείξαμε την ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού το 2020 και το 2021

«Η υγειονομική κρίση που έπληξε όλο τον κόσμο ήταν και η μεγαλύτερη κρίση στην ιστορία του ελληνικού τουρισμού. Παρά τις σημαντικές απώλειες, ήταν και μία ευκαιρία να αποδείξουμε ότι και σε αυτόν τον τομέα μπορούμε να τα καταφέρουμε. Αποδείξαμε ότι είμαστε για τα δύσκολα. Με την ίδια αποτελεσματικότητα πιστεύω ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε και στην επόμενη μέρα και να κερδίσουμε και αυτό το κρίσιμο στοίχημα», είπε, μεταξύ άλλων, κατά την εισήγησή του στο 3o Συνέδριο «Next is now 2021: Ελληνικός Τουρισμός, μια εθνική υπόθεση! Δυνατότητες και Προοπτικές», που πραγματοποιείται από την Next is Now και την Dome Consulting, υπό την αιγίδα του υπουργείου Τουρισμού, του ΕΟΤ και της Περιφέρειας Αττικής, ο Δημήτρης Φραγκάκης, γενικός γραμματέας του ΕΟΤ.

Της Εύας Οικονομάκη

Ο γενικός γραμματέας του ΕΟΤ μίλησε για τις προκλήσεις της επόμενης ημέρας, εστιάζοντας στην:

• Προστασία των φυσικών πόρων και του φυσικού περιβάλλοντος. Στοιχεία που είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με το ελληνικό τουριστικό προϊόν. Είναι το συγκριτικό μας πλεονέκτημα το οποίο μας κάνει να ξεχωρίζουμε στον διεθνή ανταγωνισμό. ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΑΚΤΩΝ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ. Λειτουργία της αγοράς με σεβασμό στο περιβάλλον και μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος όλης της αγοράς του τουρισμού – Βιωσιμότητα-Στόχος 2030.

• Ενίσχυση των δημόσιων υποδομών στους τουριστικούς προορισμούς σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και κίνητρα για βελτίωση των ιδιωτικών υποδομών ειδικά στους κλάδους της φιλοξενίας και των μεταφορών. Στη φιλοξενία με γενναία προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αναβάθμισης καταλυμάτων και στις μεταφορές με επιδότηση δημιουργίας πράσινου στόλου οχημάτων μεταφοράς όλων των τύπων. ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ εξαιρετικά σημαντικό εργαλείο σε αυτήν την προσπάθεια

• Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού. Η έλλειψη προσωπικού την οποία αντιμετωπίσαμε φέτος είναι μία ευθεία απειλή για την ανάκαμψη του τουριστικού μας προϊόντος. Ακόμα περισσότερο η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού είναι ανασχετικός παράγοντας στην στροφή προς τον ποιοτικό τουρισμό την οποία έχουμε ως προτεραιότητα. Έμφαση στην τουριστική εκπαίδευση ειδικά για στελέχη του τουρισμού.

Ο Δ. Φραγκάκης αναφέρθηκε στα δύο αρνητικά χαρακτηριστικά της φετινής σεζόν, τη μικρή διάρκειά της και την απώλεια ενός κρίσιμου 3μηνου της, καθώς και την έλλειψη προσωπικού με την οποία ήρθαν αντιμέτωπες πολλές επιχειρήσεις. «Οι καλές φετινές επιδόσεις του ελληνικού τουρισμού δεν πρέπει να μας κάνουν να εφησυχάσουμε. Αποδείξαμε την ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού το 2020 και το 2021. Τώρα όμως από την ανθεκτικότητα πρέπει να πάμε στην ανάκαμψη και από εκεί στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. «Τα δύσκολα είναι μπροστά μας , καθώς έχουμε έναν δύσκολο χειμώνα πριν να φτάσουμε στο 2022 το οποίο δείχνει να έχει εξαιρετικές προοπτικές. Από την άλλη ο ανταγωνισμός θα επανέλθει το 2022 και θα ενταθεί τα επόμενα χρόνια κι εκεί πρέπει να αναδείξουμε τα πλεονεκτήματα μας», είπε ο γενικός γραμματέας του ΕΟΤ.

Στα θετικά της φετινής τουριστικής περιόδου, ο Δ. Φραγκάκης συμπεριέλαβε το μεγαλύτερο spending (30% σύμφωνα με την ΤτΕ), την αύξηση μεμονωμένων επισκεπτών (individuals), τη μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής, τις νέες εθνικότητες επισκεπτών και την επιμήκυνση στην πράξη ως το Νοέμβριο. «Είναι σημαντικά δεδομένα τα οποία πρέπει να λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψιν αλλά χρειάζεται χρόνος για να αποδειχθούν ότι δεν είναι συγκυριακά. Και χρειάζεται και προσπάθεια για να διατηρηθούν και να εξελιχθούν σε βασικά χαρακτηριστικά του ελληνικού τουρισμού τα επόμενα χρόνια», επεσήμανε.

Αναφερόμενος στις υψηλές επιδόσεις που κατέγραψε φέτος ο ελληνικός τουρισμός, ο Δ. Φραγκάκης τόνισε: Ο στόχος του 50% ο οποίος είχε τεθεί από την κυβέρνηση επετεύχθη και ξεπεράστηκε! Η χώρα πέτυχε τις επιδόσεις αυτές για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος ήταν ότι υπήρχε ένα ξεκάθαρο σχέδιο για το άνοιγμα και την λειτουργία του τουρισμού και ο δεύτερος λόγος είναι ότι όλοι έβαλαν πλάτη για να εφαρμοστεί αυτό το σχέδιο».