Κομισιόν: Προτείνει πλαφόν στο ρωσικό φυσικό αέριο και μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σε ώρες αιχμής

Παρά τις νέες απειλές του Βλαντίμιρ Πούτιν, η Κομισιόν θα προτείνει την επιβολή πλαφόν στις τιμές του ρωσικού αερίου, μαζί με τα μέτρα που θα περιλαμβάνουν υποχρεωτική μείωση της χρήσης ηλεκτρικού ρεύματος στην ΕΕ κατά τις ώρες αιχμής, καθώς και ανώτατο όριο στα έσοδα των παραγωγών ενέργειας που δεν χρησιμοποιούν αέριο, δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Θα προτείνουμε μια ανώτατη τιμή για το ρωσικό αέριο… Πρέπει να κόψουμε τα έσοδα της Ρωσίας που χρησιμοποιεί ο Πούτιν για να χρηματοδοτήσει αυτό το φρικτό πόλεμο στην Ουκρανία», δήλωσε η Φον Ντερ Λάιεν απευθυνόμενη σε δημοσιογράφους.

Russia is manipulating our energy markets and we are confronted with astronomic prices.

So we will table measures to protect vulnerable consumers and businesses.

We have the economic strength, the political will and unity to keep the upper hand.

