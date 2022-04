Φορολογικές δηλώσεις: Όλα τα SOS μέσα από χρήσιμες ερωτήσεις και απαντήσεις – Οδηγός της ΑΑΔΕ

Έναν νέο χρήσιμο οδηγό με ερωτήσεις και απαντήσεις για τις φορολογικές δηλώσεις του φορολογικού έτους 2021 εξέδωσε η ΑΑΔΕ. Το taxisnet έχει ήδη ανοίγει για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Επίσης επισημαίνεται ότι και φέτος μπορεί ο φόρος εισοδήματος να εξοφληθεί σε οκτώ μηνιαίες δόσεις, ενώ τα φυσικά πρόσωπα που θα τον πληρώσουν εφάπαξ θα λάβουν έκπτωση φόρου 3%.

Κατά την επιβεβαίωση των σταθερών στοιχείων της δήλωσης εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης το μήνυμα: «Αποκλεισμός αναδυόμενου παραθύρου. Το αναδυόμενο παράθυρο έχει αποκλειστεί. Για να δείτε αυτό το αναδυόμενο παράθυρο ή περαιτέρω επιλογές κάντε κλικ εδώ » (Pop-up blocked. To see this pop-up or additional options click here ). Τι πρέπει να κάνω;

Κάντε κλικ και επιλέξτε: Να επιτρέπονται τα αναδυόμενα παράθυρα από αυτήν την τοποθεσία πάντοτε… (Always Allow Pop-ups from This Site…). Εμφανίζεται παράθυρο που ρωτάει: Θέλετε να επιτρέπονται τα αναδυόμενα παράθυρα από την τοποθεσία ‘www…’; (Would you like to allow pop-ups from ‘www …’?) Επιλέξτε ΝΑΙ (YES). Επιλέξτε Επανάληψη(Retry).