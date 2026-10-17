e-ΕΦΚΑ: Ψηφιακός μετασχηματισμός με 135 ηλεκτρονικές υπηρεσίες – Η ασφαλιστική εικόνα σε ένα σημείο και οι νέες εφαρμογές και δυνατότητες

Στην οθόνη του υπολογιστή και του κινητού περνούν όλο και περισσότερες ασφαλιστικές διαδικασίες, γι’ αυτό και ο e- ΕΦΚΑ επιταχύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Στόχος είναι να διευκολυνθεί η καθημερινότητα των ασφαλισμένων, συνταξιούχων, ελεύθερων επαγγελματιών, εργοδοτών και αγροτών.

Σύμφωνα με αρμόδια στελέχη του φορέα, η αύξηση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών από 80 το 2023 σε 135 το 2026, η λειτουργία νέων ψηφιακών εργαλείων και η ανάπτυξη του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος συνθέτουν τον σχεδιασμό για ένα διαφορετικό μοντέλο εξυπηρέτησης, με λιγότερη γραφειοκρατία, ταχύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεων και περιορισμό της ανάγκης επίσκεψης στις υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.

Στις διαθέσιμες ψηφιακές δυνατότητες προστέθηκε από τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026 το νέο υποσύστημα ερωτημάτων, αναφορών και καταγγελιών, το οποίο εντάσσεται στο νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του e-ΕΦΚΑ. Μέσω της πλατφόρμας, οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν γενικά ή ειδικά ερωτήματα, αναφορές και καταγγελίες, χωρίς να χρειάζεται να αποστέλλουν ηλεκτρονικά μηνύματα σε διαφορετικές υπηρεσίες ή να προσέρχονται αυτοπροσώπως.

Όπως αναφέρουν στελέχη του φορέα, μέσα από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, οι πολίτες μπορούν να έχουν πρόσβαση στο ασφαλιστικό τους ιστορικό, να εκδίδουν ασφαλιστική ενημερότητα και βεβαιώσεις, να υποβάλουν αιτήσεις συνταξιοδότησης και να ενημερώνονται για την πορεία τους. Παράλληλα, μπορούν να διεκπεραιώνουν διαδικασίες που αφορούν τις ασφαλιστικές εισφορές και τις υποχρεώσεις τους.

Ψηφιακή εξυπηρέτηση με εκατομμύρια συναλλαγές και νέες δυνατότητες επικοινωνίας

Η στροφή προς τα ψηφιακά κανάλια αποτυπώνεται τόσο στην επισκεψιμότητα των ηλεκτρονικών εφαρμογών, όσο και στην προσθήκη νέων δυνατοτήτων επικοινωνίας με τον φορέα.

Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, το 2026 καταγράφηκαν περισσότερες από 183,4 εκατομμύρια είσοδοι στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του φορέα που είχαν αναπτυχθεί πριν από το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) και εξακολουθούν να λειτουργούν.

Νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα: Ενοποίηση δεδομένων και ανασχεδιασμός διαδικασιών

Κομβικό έργο για τον εκσυγχρονισμό του e-ΕΦΚΑ αποτελεί το νέο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα (ΟΠΣ), το οποίο δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ενιαία διαχείριση των ασφαλιστικών δεδομένων.

Το έργο περιλαμβάνει την ενοποίηση και τη μετάπτωση δεδομένων περισσότερων από 70 βάσεων δεδομένων των πρώην ασφαλιστικών ταμείων, τον ανασχεδιασμό άνω των 200 επιχειρησιακών διαδικασιών και την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας με περισσότερους από 20 φορείς.

Επίσης, ολοκληρώνεται η ψηφιοποίηση 54 εκατομμυρίων σελίδων ασφαλιστικού αρχείου, με την αξιοποίηση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης και ευφυούς επεξεργασίας εγγράφων.

Ο ανασχεδιασμός αφορά βασικές λειτουργίες, όπως το μητρώο, τις εισφορές, τη διαχείριση οφειλών και τις συντάξεις, με στόχο την καλύτερη οργάνωση των διαδικασιών και την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των ασφαλιστικών δεδομένων.

Dashboard Πολίτη και myEFKA Mobile: Η ασφαλιστική εικόνα σε ένα σημείο

Η αναβάθμιση των πληροφοριακών υποδομών του e-ΕΦΚΑ συνοδεύεται από την ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων που φέρνουν τις ασφαλιστικές πληροφορίες πιο κοντά στον πολίτη.

Στο πλαίσιο αυτό, το Dashboard Πολίτη συγκεντρώνει βασικά ασφαλιστικά στοιχεία σε ένα ενιαίο περιβάλλον, προσφέροντας προσωποποιημένη ενημέρωση και ευκολότερη πρόσβαση στις υπηρεσίες του φορέα.

Μέσω του Dashboard και της εφαρμογής myEFKA Mobile, οι ασφαλισμένοι μπορούν να ενημερώνονται για τη δική τους ασφαλιστική ικανότητα, καθώς και για την ασφαλιστική ικανότητα των μελών της οικογένειάς τους, να βλέπουν το ασφαλιστικό τους ιστορικό, να παρακολουθούν την πορεία των αιτημάτων τους και τις πρόσφατες συναλλαγές τους, αλλά και να εκδίδουν βεβαιώσεις.

Ταυτόχρονα, η εφαρμογή myEFKA Mobile επεκτείνει τις δυνατότητες ψηφιακής εξυπηρέτησης στην καθημερινότητα των πολιτών. Διαθέσιμη στο App Store και στο Google Play, μεταφέρει τις βασικές λειτουργίες του Dashboard απευθείας στο κινητό τηλέφωνο ή στο tablet, επιτρέποντας την πρόσβαση στις υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ με μεγαλύτερη ευκολία και αμεσότητα.

Εικονική Τοπική Διεύθυνση: Εξυπηρέτηση από απόσταση, χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς

Πέρα από την πρόσβαση στις ασφαλιστικές πληροφορίες μέσω ψηφιακών εφαρμογών, ο e-ΕΦΚΑ σχεδιάζει να διευρύνει τις δυνατότητες εξ αποστάσεως υποστήριξης των πολιτών.

Η Εικονική Τοπική Διεύθυνση αποτελεί μέρος αυτής της προσπάθειας, καθώς προσφέρει τη δυνατότητα απομακρυσμένης εξυπηρέτησης στους ασφαλισμένους, ανεξάρτητα από τη χωρική αρμοδιότητα της Τοπικής Διεύθυνσης στην οποία υπάγονται.

Μέσω της Εικονικής Τοπικής Διεύθυνσης, οι πολίτες θα μπορούν να λαμβάνουν ενημέρωση και καθοδήγηση, να υποστηρίζονται στην υποβολή και στη διαχείριση των αιτημάτων τους, να έχουν βοήθεια στη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και να υποβάλλουν παράπονα.

Παράλληλα, προβλέπεται, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών, όπως η υποστήριξη μεγάλων εργοδοτών και ειδικών κατηγοριών ασφαλισμένων, καθώς και η διαχείριση συνταξιοδοτικών αιτημάτων.

Όπως επισημαίνουν στελέχη του φορέα, η Εικονική Τοπική Διεύθυνση βασίζεται στη φιλοσοφία «digital-first», αλλά όχι «digital-only», δηλαδή η ψηφιακή εξυπηρέτηση αποτελεί την πρώτη επιλογή, χωρίς να καταργείται η δυνατότητα προσωπικής καθοδήγησης και ανθρώπινης υποστήριξης για όσους την χρειάζονται.

Ηλεκτρονικές συναλλαγές εργοδοτών και οικοδομοτεχνικών έργων

Η ψηφιακή μετάβαση του e-ΕΦΚΑ καλύπτει πλέον και ένα ευρύ φάσμα διαδικασιών για εργοδότες και οικοδομοτεχνικά έργα.

Μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ), διεκπεραιώνονται αιτήματα που αφορούν στην απογραφή ατομικών επιχειρήσεων, την εξουσιοδότηση εξωτερικών χρηστών, την απογραφή ιδιωτικών και δημόσιων οικοδομοτεχνικών έργων, καθώς και τη μεταβολή στοιχείων έργων.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς χιλιάδες ηλεκτρονικές αιτήσεις στις συγκεκριμένες κατηγορίες.

Η ηλεκτρονική διεκπεραίωση των διαδικασιών αυτών διευκολύνει και απλοποιεί τις καθημερινές συναλλαγές των επιχειρήσεων και των εργοδοτών με τον φορέα, εξοικονομώντας χρόνο και περιορίζοντας την ανάγκη φυσικής παρουσίας στις υπηρεσίες.

Λιγότερη γραφειοκρατία και ταχύτερη εξυπηρέτηση το στοίχημα του e-ΕΦΚΑ

Το στοίχημα για τον e-ΕΦΚΑ είναι, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η ψηφιακή αναβάθμιση να οδηγήσει σε μετρήσιμη βελτίωση της καθημερινής εξυπηρέτησης, διατηρώντας παράλληλα την ανθρώπινη υποστήριξη για όσους την χρειάζονται.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του φορέα, το μεγαλύτερο μέρος των ασφαλιστικών συναλλαγών θα διεκπεραιώνεται ηλεκτρονικά, ενώ η Εικονική Τοπική Διεύθυνση θα λειτουργεί υποστηρικτικά για όσους χρειάζονται καθοδήγηση ή αντιμετωπίζουν πιο σύνθετα ζητήματα. Αντίστοιχα, στα φυσικά σημεία εξυπηρέτησης οι πολίτες θα απευθύνονται για υποθέσεις που δεν μπορούν να ολοκληρωθούν μέσω των διαθέσιμων ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Στόχος είναι να διαμορφωθεί ένα πιο απλό και λειτουργικό περιβάλλον κοινωνικής ασφάλισης, όπου ασφαλισμένοι, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες και εργοδότες, θα μπορούν να ολοκληρώνουν περισσότερες συναλλαγές από απόσταση, αποφεύγοντας περιττές μετακινήσεις, με λιγότερη γραφειοκρατία και ευκολότερη πρόσβαση στην ασφαλιστική πληροφορία.