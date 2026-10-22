Airbnb: Αλλάζουν οι κανόνες για τη λειτουργία των καταλυμάτων και την καθαριότητα – Τι προβλέπει το νέο πλαίσιο

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Αλλάζουν από την Airbnb, ύστερα από χρόνια παραπόνων, οι κανόνες για τη λειτουργία των καταλυμάτων και για την καθαριότητα των επισκεπτών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις νέες οδηγίες της πλατφόρμας:

Οι οικοδεσπότες θα έχουν τη δυνατότητα να ορίζουν 7 βασικούς κανόνες για τη διαμονή και να διατυπώνουν έξτρα «εύλογα» αιτήματα .

Θα απαγορεύεται να ζητούν γενικά από τους επισκέπτες εργασίες που απαιτούν σημαντικό χρόνο ή κόπο ή που συνήθως αναλαμβάνει επαγγελματίας καθαριστής. Ενδεικτικά κάποιες από αυτές είναι μεταξύ άλλων:

-να αφαιρούνται τα σεντόνια από τα κρεβάτια,

-να μεταφέρονται απορρίμματα εκτός του καταλύματος,

-να πλένονται τα πιάτα και να τακτοποιούνται.

Αυτή η αλλαγή είναι ιδιαίτερη σημαντική και αυτό διότι οι επισκέπτες πληρώνουν συχνά ξεχωριστό τέλος καθαρισμού για τη διαμονή τους.

Οι νέοι κανόνες

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Airbnb, το νέο πλαίσιο των κανόνων θα ισχύσει για όλες τις κρατήσεις που γίνονται από τις 20 Νοεμβρίου και έπειτα.

Για το θέμα αυτό μίλησε η εταιρεία στο BBC. «Οι κανόνες του καταλύματος βοηθούν τους επισκέπτες στο να κατανοήσουν τι ζητούν οι οικοδεσπότες. Αλλά έχουμε ακούσει ότι μπορεί να είναι ιδίατερα απαιτητικοί και δύσκολοι στη διαχείριση», σημείωσε.

Και εξήγησε ότι οι αλλαγές γίνονται προκειμένου οι κανόνες να γίνουν πιο σαφής και τα αιτήματα πιο εύλογα.

Ωστόσο, η εταιρεία διευκρινίζει ότι, σε ειδικές περιπτώσεις θα εξακολουθούν να ισχύουν οι εξαιρέσεις.

Ενδεικτικά αναφέρεται πως, οι οικοδεσπότες των καταλυμάτων που βρίσκονται σε περιοχές που έχουν προβλήματα με την κατανάλωση του νερού λόγω ξηρασίας, θα μπορούν να ζητούν από τους επισκέπτες να περιορίζουν τη συχνότητα στο να κάνουν ντους.

Ταυτόχρονα, το πλαίσιο των κανόνων του κάθε καταλύματος θα εμφανίζεται πλέον με πιο ευδιάκριτο τρόπο στους επισκέπτες και αυτό θα αναφέρεται στις υπενθυμίσεις της κράτησής τους.

Θα μπορούν να συναφθούν συμβάσεις μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Ενδεικτικά, αυτό θα μπορεί να ισχύει όταν επιβάλλεται είτε από τον νόμο είτε από τους κανονισμούς μιας Ένωσης Ιδιοκτητών Κατοικιών.

Ακόμη, η Airbnb ξεκαθαρίζει ότι οι οικοδεσπότες δεν θα μπορούν να επιβάλλουν πρόστιμα για παραβιάσεις των κανόνων.

Ωστόσο, θα έχουν τον έλεγχο για τους κανόνες και τα αιτήματα .Και εάν κάποιο αίτημα δεν συμμορφώνεται με την πολιτική της πλατφόρμας, τότε θα επισημαίνεται πως και ο οικοδεσπότης θα μπορεί να ασκήσει έφεση.

Γιατί αλλάζει το πλαίσιο των κανόνων

Το πλαίσιο των κανόνων των καταλυμάτων της Airbnb αλλάζει ύστερα από τα παράπονα που έχουν κάνει εδώ και χρόνια οι επισκέπτες για υπερβολικές απαιτήσεις κατά την αναχώρησή τους από το κατάλυμα βραχυχρόνιας μίσθωσης παρόλο που πληρώνουν τέλη για καθαρισμό.

Το ζήτημα αυτό έχει πάρει μεγάλη έκταση και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης