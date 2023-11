3ο Συμπόσιο Ιχθυοκαλλιέργειας – Αυγενάκης: Η Ελλάδα είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς υδατοκαλλιέργειας στη λεκάνη της Μεσογείου

Το άνοιγμα του Συμποσίου, με τίτλο: «Μετασχηματισμός και ανθεκτικότητα της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας προς μια κοινωνικά αποδεκτή και περιβαλλοντικά βιώσιμη ανάπτυξη», που τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Πανεπιστημίου Πατρών, έκανε πριν από λίγα λεπτά ο εκδότης- δημοσιογράφος, Νίκος Χατζηνικολάου.

Της Δήμητρας Πανανού

Στην εναρκτήρια ομιλία του ο κ. Χατζηνικολάου σημείωσε ότι «το 2023 υπήρξε μια δύσκολη χρονιά για όλους παραγωγικούς κλάδους του πρωτογενούς τομέα λόγω των μεγάλων πληθωριστικών πιέσεων. Ειδικά για τον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας ήδη από το 2022 είχαν καταγραφεί αυξήσεις της τάξης του 10% στο κόστος παραγωγής λόγω των ανατιμήσεων των πρώτων υλών και του κόστους της ενέργειας. Αποκλιμάκωση το 2023 δυστυχώς δεν υπήρξε και λόγω της μείωσης της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών ευνοήθηκαν οι χώρες που έχουν σημαντικά μικρότερο κόστος παραγωγής, λόγω φθηνών εργατικών χεριών, κατώτερης ποιότητας ψαριών και έμμεσα επιδοτούμενων εξαγωγών, π.χ, η Τουρκία».

Ως εκ τούτου, ο κ. Χατζηνικολάου τόνισε ότι τίθενται ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις και αφορούν στο τι μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούμε να ενισχύσουμε αποφασιστικά τον κλάδο, με ποιες ρεαλιστικές προοπτικές ανάπτυξης και εφαρμόσιμες λύσεις στα πραγματικά προβλήματα.

Στη συνέχεια χαιρετισμό στο συμπόσιο απηύθυνε ο Καθηγητής και πρόεδρος του τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών του Πανεπιστημίου Πατρών, Ιωάννης Θεοδώρου. Ο κ. Θεοδώρου ανέφερε ότι «πριν 40 χρόνια όταν ξεκίνησαν οι ελληνικές ιχθυοκαλλιέργειες, η τεχνογνωσία μεταφέρθηκε από τον βορρά όσον αφορά τον εξοπλισμό και από τη Γαλλία και την Ισπανία όσον αφορά στο ζωικό κεφάλαιο. Σήμερα μετά από τέσσερις δεκαετίες η Ελλάδα όχι μόνο παράγει τεχνογνωσία αλλά εξάγει τεχνογνωσία. Και όλο αυτό στηρίχθηκε στις συνεχείς βελτιώσεις και στην συνεχή πειραματισμό που γίνεται στο πεδίο όσο και στα εργαστήρια. Η σχολή μας έπαιξε ιστορικό ρόλο στη στελέχωση αυτής της δραστηριότητας. Σήμερα, μιλάμε για ένα ελληνικό «θαύμα» που θέτει την παραγωγή μας στις πρώτες θέσεις των μεσογειακών ειδών».

Στη συνέχεια του Συμποσίου ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρης Αυγενάκης δέχτηκε τις ερωτήσεις του εκδότη- δημοσιογράφου, Νίκου Χατζηνικολάου.

Ο κ. Αυγενάκης αναφέρθηκε σε μια σειρά από στοιχεία που δείχνουν τη δυναμική του κλάδου. «Η Ελλάδα είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς υδατοκαλλιέργειας στη λεκάνη της Μεσογείου. Η προσφορά προϊόντων υδατοκαλλιέργειας στη χώρα μας υπερβαίνει αυτή της αλιείας αντιπροσωπεύοντας για το 2021 το 71% της εγχώριας παραγωγής ψαριών. Τα προϊόντα της υδατοκαλλιέργειας συγκαταλέγονται στις τέσσερις πρώτες αγροτικές εξαγωγές της Ελλάδας ξεπερνώντας τα 500 εκατομμύρια ευρώ. Το 80% της παραγωγής εξάγεται. Για το 2021 ο συνολικός όγκος παραγωγής έφτασε τους 145.000 τόνοι σε εκτιμώμενη αξία 650 εκατ. ευρώ. Το 2022, 95,5 χιλιάδες τόνοι πωλήθηκαν σε 21 χώρες της Ε.Ε. Νούμερα που μιλούν από μόνα τους», ανέφερε ο υπουργός. Λέγοντας στη συνέχεια ότι «ο κλάδος έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης. Μόνο το 2021 είχαμε 3.800 μόνιμους και προσωρινούς εργαζόμενους και 12.000 έμμεσα εμπλεκόμενους. Η ιχθυοκαλλιέργεια αναπτύσσεται στην περιφέρεια και στηρίζει τον κοινωνικό ιστό. Έχουμε 285 πλωτές μονάδες, 24 ιχθυογενετικούς σταθμούς και 435 μονάδες οστρακοκαλλιέργειας. Για όλους αυτούς τους λόγους είναι υποχρέωση μας να μπει σε πρώτο πλάνο το θέμα της ιχθυοκαλλιέργειας».

Ερωτηθείς σχετικά με την ανάπτυξη του κλάδου και τα εμπόδια που παρουσιάζονται διαχρονικά από το ελληνικό κράτος σε ότι αφορά στη χωροθέτηση και αδειοδότηση ως την έλλειψη στοχευμένων αναπτυξιακών πολιτικών, ο κ. Αυγενάκης σχολίασε: «Έχετε απόλυτο δίκιο. Το 2024 θα συνεργαστούμε στενότατα με το υπουργείο Περιβάλλοντος και ο κλάδος αποτελεί προτεραιότητα. Πρέπει να δούμε πως θα λυθούν όλα αυτά τα βασικά προβλήματα για να πάρει μπροστά ο κλάδος και να εκτιναχθεί ακόμη υψηλότερα».

Σχολιάζοντας την αναθεώρηση της αναπτυξιακής πολιτικής που απαιτείται για τον κλάδο, καθώς η Τουρκία που ξεκίνησε μετά από εμάς έχει υπερδιπλάσια παραγωγή, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης τόνισε πως «ότι παράγεται στην Ελλάδα σε σχέση με την Τουρκία είναι ποιοτικά πολύ καλύτερο και αυτό γιατί ακολουθούμε τις προδιαγραφές και τις υποδείξεις της κοινότητας».

Ο υπουργός δέχτηκε ερώτημα και σε ότι αφορά στην οικονομική βιωσιμότητα των επιχειρήσεων που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα θέματα λόγω της ραγδαίας αύξησης στις τιμές των πρώτων υλών και της ενέργειας. Όπως είπε: «Επιβάλλεται και είναι δέσμευση μας να δώσουμε λύσεις στον κλάδο διότι η δυναμική είναι τέτοια που του αξίζει. Είμαστε υποχρεωμένοι να λύσουμε τα ζωτικά προβλήματα να προχωρήσουμε στον στρατηγικό σχεδιασμό για τους στόχους που έχουμε βάλει και είναι η μέση αύξηση της ετήσιας παραγωγής έως το 2025 κατά 3% και έως το 2030 έως 5%», ενώ κάλεσε τους εκπροσώπους του κλάδου να συστήσουν μια διεπαγγελματική δομή που θα διευκολύνει της συζητήσεις. Πρέπει να επενδύσουμε στον κλάδο απλοποιώντας τη γραφειοκρατία.

Τέλος, ο κ. Αυγενάκης, σημείωσε ότι οι επενδύσεις στις ιχθυοκαλλιέργειες χαρακτηρίζεται από χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και αποτελεί προτεραιότητα στην ευρωπαϊκή ατζέντα.

Στις εργασίες του Συμποσίου συμμετέχουν εκπρόσωποι της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης, μέλη της πολιτικής ηγεσίας, ακαδημαϊκοί και κορυφαία στελέχη της αγοράς. Το Συμπόσιο, το οποίο συνδιοργανώνουν οι εταιρείες Next is Now και Dome Consulting, διεξάγεται στο Athens Marriott Hotel.