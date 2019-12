Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος γάμου πήρε σάρκα και οστά μετην Έβερτον να ανακοινώνει το μεσημέρι του Σαββάτου την πρόσληψη του Κάρλο Αντσελότι. Ο πολύπειρος Ιταλός προπονητής επιστρέφει στην Premier League, δεδομένου ότι στο παρελθόν ήταν προπονητής της Τσέλσι.

Ο Αντσελότι είναι ένας από τους πιο πετυχημένους προπονητές στην ιστορία, καθώς έχει κατακτήσει 20 τρόπαια στην καριέρα του έως τώρα.

Ο Αντσελότι βρέθηκε, μάλιστα, στις εξέδρες του «Γκούντισον Παρκ» για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση με την Άρσεναλ και την Κυριακή θα αναλάβει τα νέα καθήκοντά τους.

Το ντεμπούτο του θα πραγματοποιηθεί στις 26 Δεκεμβρίου στην αναμέτρηση με την Μπέρνλι.

