Πρόκειται, φυσικά, για τον πρώτο τίτλο της Αμερικανίδας, η οποία επιβλήθηκε της αντιπάλου της (που έχει βρεθεί μέσα στο Top 5 της Παγκόσμιας Κατάταξης) με 6-3, 1-6, 6-2.

Ήταν μία ονειρική εβδομάδα για την Κόκο Γκοφ, η οποία θα πρέπει, βέβαια, να ευχαριστήσει την Μαρία Σάκκαρη.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια (σ.σ λόγω τραυματισμού) απέσυρε τη συμμετοχή της από τη διοργάνωση στην Αυστρία «επιτρέποντας» στην 15χρονη Αμερικανίδα να αγωνιστεί στο κυρίως ταμπλό ως lucky loser, καθώς νωρίτερα είχε αποκλειστεί στον τελευταίο προκριματικό γύρο.

Η Γκοφ δεν άφησε την ευκαιρία να περάσει ανεκμετάλλευτη και έφτασε έως το τέλος της διαδρομής πανηγυρίζοντας –μεταξύ άλλων- και την πρώτη της νίκη απέναντι σε αθλήτρια του Top 10.

🏆 @CocoGauff is your @WTALinz champion! 🏆

The 15-year-old defeats Jelena Ostapenko 6-3, 1-6, 6-2 to claim her first WTA title! pic.twitter.com/i8ArqH6RnG