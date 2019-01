Ακόμη και στους δρόμους της Μελβούρνης οι Έλληνες έκαναν αισθητή την παρουσία τους, αποθεώνοντας τον Στέφανο Τσιτσιπά λίγα λεπτά πριν από την αναμέτρησή του στα ημιτελικά του Αυστραλιανού Όπεν με τον Ράφα Ναδάλ.

@StefTsitsipas will certainly have the crowd support tonight 💪🏽🇬🇷 @AustralianOpen @9NewsPerth @wwos pic.twitter.com/W1kDseWYmB