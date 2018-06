Παίκτης του Ολυμπιακού είναι και επίσημα ο Γιάννης Μασούρας!

Πιο συγκεκριμένα ο νεαρός μπακ υπέγραψε το συμβόλαιό του με τους «ερυθρόλευκους», οι οποίοι ανακοίνωσαν έπειτα την απόκτησή του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Γιάννη Μασούρα! Το who is who του Γιάννη Μασούρα Ο Γιάννης Μασούρας (1,81μ.) γεννήθηκε στις 24 Αυγούστου 1996 στην πόλη της Πάτρας. Αγωνίζεται ως δεξί μπακ.