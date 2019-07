Ο Χρήστος Σταϊκούρας, βουλευτής Φθιώτιδας, αναλαμβάνει το υπουργείο Οικονομικών.

Γεννήθηκε το 1973 στη Λαμία. Αποφοίτησε από το 39ο Γενικό Λύκειο Κυψέλης, ενώ έχει δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού, Τομέας Ειδίκευσης: Μηχανικός Παραγωγής, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.), μεταπτυχιακό τίτλο Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Master in Business Administration – Μ.Β.Α.), Management School, Imperial College of Science, Technology and Medicine, University of London, και διδακτορικό Δίπλωμα στην Τραπεζική (PhD in Banking), Department ofBanking and Finance, Cass Business School, City University, London.

Έχει διατελέσει αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών και αναπληρωτής Καθηγητής Χρηματοοικονομικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών [Σε αναστολή καθηκόντων από τον Σεπτέμβριο 2007 λόγω εκλογής στο Ελληνικό Κοινοβούλιο]. Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, μέλος του Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Ελλάδος (Hellenic Finance and Accounting Association – HFAA) και μέλος του European Financial Management Association (EFMA).

Είναι, επίσης μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής και από το 2015 έως σήμερα είναι συντονιστής/τομεάρχης Οικονομικών Υποθέσεων της Νέας Δημοκρατίας.