Ο Λάσκαρης ανεβάζει τους «Ηλίθιους» του Lars von Trier στο θέατρο Vault

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ΑΤΖΕΝΤΑ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ

Του ΒΑΣΙΛΗ ΜΠΟΥΖΙΩΤΗ

Οι έξοχοι «Ηλίθιοι” (Idioterne), του σπουδαίου Lars von Trier ανεβαίνουν στο θέατρο για πρώτη φορά στην Ελλάδα στον Πολυχώρο Vault μια συμπαραγωγή του Vault Theatre plus και της ομάδα Prova.T.O Athens, σε σκηνοθεσία Βαγγγέλη Λάσκαρη. Θυμάσαι φυσικά την εξαιρετική ταινία; Πάμε να στα πω όλα εγώ και θα φτάσω και στο θεατρικό...

Η ταινία γυρίστηκε με βάση τις αρχές του Dogma 95 και αποτελεί μέρος της τριλογίας που περιλαμβάνει τις ταινίες “Δαμάζοντας τα κύματα” και “Χορεύοντας στο σκοτάδι”. Ήταν υποψήφια στο φεστιβάλ των Καννών για τον Χρυσό Φοίνικα αν και οι κριτικοί μέχρι και σήμερα συγκρούονται για το αν η ταινία είναι “Αριστούργημα” ή “Σκουπίδι”.

ΠΑΜΕ ΒΡΑΒΕΙΑ;

Βραβείο FIPRESCI στον Lars von Trier στο London Film Festival, Best Actress στην Bodil Jørgensen, Best Supporting Actor στον Nikolaj Lie Kaas και Best Supporting Actress στην Anne Louise Hassing στα Bodil Awards, Best Actress στην Bodil Jørgensen στο Robert Festival Υποψήφια για Palme d'Or (Cannes Film Festival, 1998), Best Screenwriter (European Film Award), Best Film (Bodil Awards), Golden Spike (Valladolid International Film Festival).

Στους Ηλίθιους ο Trier καταθέτει ακόμη μια προκλητική ιστορία. Μια ομάδα καλλιεργημένων νεαρών αποφασίζουν να αντιδράσουν στην κοινωνική πραγματικότητα που βιώνουν οργανώνοντας ένα κοινόβιο “ηλιθίων”. Η βασική τους δραστηριότητα αποτελείται από παρεμβάσεις τους στον κόσμο των κανονικών ανθρώπων, με στόχο τις ηθικές αρχές που διέπουν το δυτικό κόσμο. Οι Ηλίθιοι δημιουργούν χάος και αναρχία όπου και αν βρεθούν με τις πράξεις τους θα προκαλέσουν, θα σοκάρουν, θα ενοχλήσουν, θα γελοιοποιήσουν τους εαυτούς τους και τους συνανθρώπους τους.

“Οι Ηλίθιοι” είναι η 10η σκηνοθεσία του Βαγγέλη Λάσκαρη και το 2020 κλείνει μαζί με τους συνεργάτες του 7 χρόνια μόνιμης παρουσίας στο Vault Theatre. Γεννήθηκε στο Μόντρεαλ του Καναδά, είναι σκηνοθέτης και ιδρυτής της καλλιτεχνικής κολεκτίβας ProvaT.O. (Prova Theatre Organization). Σπούδασε Θέατρο στην Ανώτερη Δραματική Σχολή Πέτρας και Κοινωνιολογία στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στα οικονομικά στο University οf Kentucky. Σκηνοθετικές του δουλειές είναι: “Jack and Jill, ένα ρομάντζο” της Jane Martin, “Nord-Ost, μέρες που ξεχάστηκαν” του Torsten Buchsteiner, “Mr. Kolpert” του David Gieselmann, “Τα τέσσερα τετραγωνικά” της Άρτεμις Μουστακλίδου, “Frozen” της Bryony Lavery, ¨Μια μέλισσα τον Αύγουστο, του Θοδωρή Αθερίδη, "Μάρτυρας", του Marius von Mayenburg, "Πείνα" του Χαράλαμπου Γιάννου, "O συγγραφέας" του Τιμ Κράουτς. Σαν βοηθός σκηνοθέτης έχει εργαστεί μαζί με τον Δημήτρη Καρατζιά στα έργα “Marvin's room” και “Μικρές ιστορίες φόνων”. Έχει συμμετάσχει ως ηθοποιός στις παραστάσεις “Βαϊμάρη 2013” σε σκηνοθεσία Νίκου Καραγέωργου, “Γαϊτανάκι” του Arthur Schnitzler σε σκηνοθεσία Αγγελικής Καρυστινού, "Μαζί σου για το τίποτα" του Άκη Δήμου σε σκηνοθεσία Κώστα Μπάρα.