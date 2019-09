Έχουν περάσει 34 χρόνια από την εποχή που η Σάντρα μεσουρανούσε στις ντίσκο σε όλη την Ευρώπη. Ιδίως το single "Maria Magdalena" την καθιέρωσε στις συνειδήσεις του μουσικόφιλου κοινού.

Η Σάντρα Αν Λάουερ έγραψε τη δική της ιστορία. Ωστόσο, 34 χρόνια μετά είχαν τη δική τους φθορά στο pop είδωλο που υπήρξε η Γερμανίδα καλλιτέχνις. Σήμερα η Σάντρα είναι 57 χρονών. Το 2016 κυκλοφόρησε το τελευταίο άλμπουμ της "The Very Best Of Sandra" που περιείχε μεγάλες επιτυχίες της όπως και δύο σπάνια γερμανόφωνα τραγούδια.