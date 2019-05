Παντρεύτηκαν το 2000 για να χωρίσουν το 2005, καθώς ο Μπραντ Πιτ είχε ήδη ερωτευθεί την Αντζελίνα Τζολί, που με αυτόν τον ηχηρό χωρισμό επιβεβαίωσε τον ρόλο της ως αντροχωρίστρα. Μετά το δικό τους διαζύγιο, ωστόσο, το 2016 ο σταρ ήταν επιτέλους ελεύθερος ενώ η Τζένιφερ Άνιστον χώρισε από τον σύζυγό της Τζάστιν Θερού αρχές του 2018.

