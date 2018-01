Το τελευταίο αντίο είπαν σήμερα συγγενείς, φίλοι και θαυμαστές στην τραγουδίστρια των Cranberries, Ντολόρες Ο' Ριόρνταν.

Συντετριμμένα τα τρία παιδιά της διάσημης τραγουδίστριας, Taylor, Molly και Dakota, την αποχαιρέτησαν ενώ παιζόταν η επιτυχία της "Miss You When You're Gone", ενώ ο πρώην σύζυγός της, Don Burton κουβάλησε το φέρετρό της.

Η κηδεία της έγινε σε κλειστό οικογενειακό κύκλο με παρόντες 200 συγγενείς και φίλους της σε εκκλησία του χωριού Μπάλιμπρικεν, λίγο έξω από το Λίμερικ.

Ο πάστορας Canon Liam McNamara, που ήταν και στενός φίλος της, ανέφερε πως τώρα η Ντολόρες "θα τραγουδά στην χορωδία των αγγέλων". Η καλλιτέχνιδα όταν ήταν μικρή τραγουδούσε στην χορωδία της τοπικής εκκλησίας.