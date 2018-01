Για την γκάφα που είχε κάνει on air σε ένα από τα επεισόδια του "My Style Rocks" μίλησε η Ιωάννα Τούνη σε συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό Down Town.

Συγκεκριμένα, η ίδια είχε πει, ενώ το μικρόφωνο ήταν ανοιχτό, πως δεν της άρεσαν τα μαλλιά της Ευαγγελίας Αραβανή εκείνη την ημέρα και πως ήταν αχτένιστη. «Ήταν γκάφα! Ήταν καφρίλα! Δεν το έκανα επίτηδες γιατί ο Μπουλούμπασης είναι άπαιχτος κομμωτής. Ήταν βλακεία και που δεν το έκοψαν στο μοντάζ. Ήθελα να τους σκοτώσω. Ήταν πολύωρα τα γυρίσματα, βαριόμασταν και πιάναμε κους κους. Είπα: "Δεν μου αρέσουν τα μαλλιά της Αραβανή σήμερα. Σαν απεριποίητα είναι"», ανέφερε. Στη συνέχεια, μάλιστα, αποκάλυψε: «Ήρθε η Αραβανή μαζί με τον Μπουλούμπαση και μου λένε “ντροπή σου! Εμείς σε συμπαθούσαμε” κι εγώ τους έλεγα "αγαπήστε με ξανά". Είχε πολλή πλάκα».