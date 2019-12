Γιατροί επανέφεραν τους χτύπους σε μια νεκρή καρδιά προκειμένου να τη μεταμοσχεύσουν σε ασθενή που περίμενε μόσχευμα στις ΗΠΑ. Οι χειρουργοί του Πανεπιστημίου Ντιουκ πήραν την καρδιά από έναν νεκρό δότη του οποίου είχε σταματήσει και η κυκλοφορία του αίματος, σύμφωνα με την Daily Mail.

Η πρώτη φορά που έγινε μεταμόσχευση καρδιάς ήταν το 1967 στη Νότια Αφρική. Έναν χρόνο μετά έγινε παρόμοια χειρουργική επέμβαση στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ στις ΗΠΑ.

