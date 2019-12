Μαχητές του Ισλαμικού Κράτους εισέβαλαν στο χωριό της Ασουά Χατζί Χαμίντ στο Ιράκ και σκότωσαν όλους τους άνδρες ενώ απήγαγαν τις γυναίκες για σκλάβες του σεξ. Τότε η Ασουάν ήταν μόλις 14 χρονών. Έπεσε στα χέρια του τζιχαντιστή Άμπου Χουμάμ και τότε άρχισε η κόλαση για την έφηβη Γεζίντι.

"Ήμουν σχεδόν 14 χρονών όταν έπεσε στα χέρια τρομοκρατών του ISIS" είπε η 20χρονη πλέον Γεζίντι στον ιρακινό τηλεοπτικό σταθμό Al-Iraqiya. Η κοπέλα ήρθε αντιμέτωπη με τον δεσμώτη της στη διάρκεια της τηλεοπτικής της συνέντευξης απαιτώντας εξηγήσεις για τον βασανισμό της και η ένταση ήταν τόσο μεγάλη που λιποθύμησε.

Σε ξεχωριστή συνέντευξή του, ο Άμπου Χούμαμ είπε στο Al-Iraqiya ότι "δεν το ήθελε και έτσι την έδερνα για να συμφωνήσει στον βιασμό".

Former Yazidi Slave Girl Confronts Captured ISIS Terrorist Who Had Held Her Captive, Violently Raped Her When She Was 14: You Destroyed My Life pic.twitter.com/mCazC4o7j1