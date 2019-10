Τουλάχιστον 73 άτομα έχασαν τη ζωή τους έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε τρένο στο Πακιστάν.

Σύμφωνα με τον υπουργό Μεταφορών της χώρας η πυρκαγιά εκδηλώθηκε μετά την έκρηξη που σημειώθηκε σε ένα γκαζάκι, που χρησιμοποιούσαν οι επιβάτες για να φτιάξουν πρωινό.

Όπως αναφέρουν τα διεθνή ΜΜΕ η φωτιά εκδηλώθηκε στα τελευταία τρία βαγόνια. Κάποιοι από τους επιβάτες κάηκαν ζωντανοί και κάποιοι άλλοι στην προσπάθειά τους να πηδήξουν έξω από το φλεγόμενο τρόπο.

Τουλάχιστον άλλα 40 άτομα τραυματίστηκαν και αξιωματούχοι εκφράζουν φόβους ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί.

Η τραγωδία σημειώθηκε κοντά στην πόλη Rahim Yar Khan.

Massive fire caused by cooking gas stove erupts on train traveling in Pakistan, killing at least 65 passengers, officials say. https://t.co/X8tXhvXM5q pic.twitter.com/NPXjLG3PVg

At least 71 people are dead and many injured in critical condition from the Pakistan #Tezgam train fire #RahimYarKhan pic.twitter.com/PBN46daBqd