«Σπουδαία νέα από την Τουρκία», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ και πρόσθεσε ότι σύντομα θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη Τύπου από τους Πενς και Πομπέο. «Σε ευχαριστώ Ερντογάν», ανέφερε στο ίδιο tweet ο Τραμπ και συμπλήρωσε «Εκατομμύρια ζωές θα σωθούν».

Ο Τραμπ δεν προχώρησε σε νέο tweet, οπότε τα νεότερα θα έρθουν από τη συνέντευξη Τύπου που θα παραχωρήσουν ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Great news out of Turkey. News Conference shortly with @VP and @SecPompeo. Thank you to @RTErdogan. Millions of lives will be saved!