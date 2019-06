Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν από τη σύγκρουση ενός κρουαζιερόπλοιου με ένα τουριστικό σκάφος σε ένα κανάλι της Βενετίας.

This occurred at 09:00 this morning in Venice, another reason if it was needed why Cruise ships should be up close in Venice...#Venezia #Venice #nograndinavi pic.twitter.com/VyBQwZ7gT1