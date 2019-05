Ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι μπορεί να μην κατάφερε να ολοκληρώσει τον πίνακα της Μόνα Λίζα μετά από ένα σοβαρό λιποθυμικό επεισόδιο που τον άφησε με ένα πρόβλημα στο χέρι, εμποδίζοντας τον να κρατήσει ακόμη και το πινέλο, αποκαλύπτει νέα μελέτη.

Ένα πορτρέτο του σπουδαίου καλλιτέχνη της Ιταλικής Αναγέννησης δείχνει το δεξί του χέρι τυλιγμένο με ένα ύφασμα, σαν επίδεσμο, και σε μία άκαμπτη θέση, σύμφωνα με την έρευνα που δημοσιεύθηκε στο "Journal of the Royal Society of Medicine".

Αν και ο Ντα Βίντσι ζωγράφιζε με το αριστερό του χέρι, οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι χρησιμοποιούσε το δεξί και πιστεύουν ότι ο τραυματισμός του μπορεί να τον εμπόδισε να ολοκληρώσει αρκετά έργα του.